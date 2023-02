Immobilier : Les valeurs d’Orpi au coeur de sa nouvelle signature

Cette nouvelle signature traduit la volonté d’Orpi d’affirmer son statut de coopérative et la philosophie de ses collaborateurs qui ont tous l’entraide et la coopération comme leitmotiv.

La proximité, l’écoute, le partage …

Chaque associé de la coopérative étant indépendant, le réseau ne travaille pas avec un objectif de profit mais bien de réussite de projets. Orpi réaffirme ainsi son souhait de contribuer à l’évolution de son environnement en misant sur plus transparence, plus de collaboration et plus d’écoute des attentes des Français. Cette signature renforce la volonté des Orpistes de toujours choisir le parti de leurs clients, en mobilisant l’ensemble de leurs expertises métiers, sans jamais négliger leurs intérêts. Un engagement qui résonne chez les Français à la recherche d’un professionnel disponible et averti, et pour qui la course à l’immobilier est de plus en plus semée d’obstacles (manque d’offre, crispation des prix, hausse des taux…), pour les accompagner à chaque étape clé de leur vie.

« Je suis très attaché aux valeurs de notre modèle. Avoir l’esprit coopératif c’est partager ses connaissances, ses compétences, ses expériences… C’est aussi s’écouter davantage les uns les autres, se faire confiance et surtout s’entraider. Chez Orpi, nous travaillons ensemble chaque fois que c’est possible pour mettre en commun nos ressources et garantir la satisfaction des clients. Nous sommes solidaires et convaincus que c’est comme ça que l’on accompagne le mieux les clients. C’est un gage de confiance et de transparence », précise Guillaume Martinaud, Président de la coopérative Orpi.

Un modèle qui permet de répondre aux enjeux du marché immobilier

Encore peu représenté sur le marché, le modèle coopératif et les valeurs qui lui sont associées sont au cœur des réflexions chez Orpi avec l’objectif de rendre profitable le marché immobilier au plus grand nombre. Pour atteindre cet objectif, Orpi entend travailler sur 3 leviers prioritaires :

Encourager la rénovation énergétique

Pour répondre aux enjeux environnementaux, soutenir l’offre locative et permettre aux Français de bénéficier d’un logement digne sans basculer en situation de précarité énergétique. Orpi s’est ainsi récemment associé à la start-up Heero pour aller plus loin dans son accompagnement et encourager un maximum de Français à franchir le cap de la transition énergétique.

Fluidifier le parcours locatif

Pour limiter les effets pervers de la tension locative, en agissant durablement sur l’offre et en soutenant les candidats aux profils atypiques, et prohiber toute forme de discrimination. En mettant à la disposition des propriétaires-bailleurs depuis quelques années une solution de Garantie Loyers Impayés, Orpi contribue à la pacification des relations entre toutes les parties du contrat.

Faciliter le parcours en transaction

Pour garantir aux Français des projets réalisables, en les dimensionnant selon leurs attentes et leur budget, et limiter la déception. Pour ce faire, Orpi apporte un soin tout particulier à la valeur conseil de ses collaborateurs et propose à ses clients de les accompagner dans le montage de leur dossier financier, ainsi que la possibilité de signer leur compromis de vente en 72h sans être obligés de rencontrer un notaire. Un gain de temps précieux dans une période où les taux grimpent et, où l’accès au crédit s’est durcit. Sans compter sur le fichier commun, au cœur de l’ADN d’Orpi, qui permet de toucher un plus grand nombre d’acquéreurs mais qui permet aussi de faciliter les mobilités inter-régions.

Source : Orpi