Immobilier : Superbe demeure édifiée par le maître de l’Art Nouveau Hector Guimard

Cette superbe maison de 150 m², en pierre de Montmorency, construite en 1907, sur un terrain de 600 m² environ, recèle des trésors dans son ornementation et notamment dans l’ensemble de ses ferronneries. Elle est l’oeuvre d’Hector Guimard, maître de l’Art Nouveau français, célèbre pour les entrées du métro parisien …

Le charme d’une maison décorative

Dès le portail, le visiteur sera inévitablement charmé par la stature architecturale et décorative de cette demeure, en courbes et volutes, par le perron et la porte d’entrée d’époque dévoilant un hall au sol tout en mosaïques, de grandes ouvertures incurvées, un escalier sculpté paré d’un vitrail coloré, sans oublier les moulures et cheminées magnifiquement ouvragées.

L’ensemble s’organise sur trois niveaux, offrant en rez-de-jardin : une entrée, un salon ouvert sur une salle à manger, bordés de grandes fenêtres, une grande chambre et sa salle de douche attenante, un WC, une cuisine indépendante.

L’escalier et ses mosaïques …

Un jardin de 450 m² joliment dessiné

L’escalier mène au palier de l’étage qui distribue en étoile quatre chambres, dont une chambre parentale avec de grands dressings et sa salle de bains attenante avec WC, et une chambre avec une salle de douche. Au sous-sol : une pièce principale, une buanderie, l’espace chaudière, un garage et une cave à vin.

Le prix : 900 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.adresse-en-ville.com.