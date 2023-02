« LOCKimmo, l’allié digital des professionnels de l’immobilier », Julie Letremy

Après une belle année 2022, LOCKimmo aborde 2023 avec quantité de nouvelles solutions pour faciliter la vie des professionnels de l’immobilier. Explications de Julie Letremy au micro d’Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que LOCKimmo ?

Julie Letremy : C’est une société éditrice d’une suite de logiciels immobiliers, créée en 2006 par Julien Dourlen, son président, et qui a toujours eu pour ambition d’accompagner efficacement les professionnels de l’immobilier avec des solutions innovantes.

Julie Letremy : Cette année a été riche de mouvements puisqu’aujourd’hui nous accompagnons 1 200 clients, avec une progression de 40 % de notre chiffre d’affaires. Nous avons multiplié nos effectifs par trois en moins de six mois. Nous avons sorti une application État des lieux facile, qui permet de faire des états de lieux simples et complets sur tablette Android. Nous avons également mis à disposition de nos clients une assistance libre-service, disponible 7j/7 et 24h/24, qui est une sorte de guide interactif avec des photos, des vidéos et des textes.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qui vous distingue des autres éditeurs de logiciels à destination des pros de l’immobilier ?

Julie Letremy : Nous proposons un logiciel avec une multitude de solutions qui facilitent la vie des professionnels de l’immobilier au quotidien en leur faisant gagner du temps, tout en travaillant sereinement et de façon fiable. En mars 2023, sortira une nouvelle version de notre logiciel, Lockimmo.io, qui proposera des solutions innovantes comme la synchronisation bancaire, la reconnaissance automatique des factures, la rédaction des annonces immobilières générées par l’intelligence artificielle, ainsi que beaucoup d’autres optimisations qui permettront de travailler cinq fois plus rapidement.

Mon Podcast Immo : Vous avez aussi beaucoup travaillé sur votre image de marque ?

Julie Letremy : Suite à notre forte évolution, c’était devenu une vraie nécessité. Nous avons refait notre site Internet, retravaillé nos couleurs pour bien symboliser nos valeurs qui sont le dynamisme, la convivialité, l’innovation, le sens du service client car, ce que nous souhaitons avant tout, c’est nous positionner comme allié digital des professionnels de l’immobilier.