Immobilier : Cherchemonnid.com rachetée par START IT, filiale du groupe ICE

La plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels de l’immobilier, Cherchemonnid.com, vient d’être rachetée par la SARL START IT, filiale du groupe international ICE.

Le nouveau propriétaire de la marque Cherchemonnid.com et de sa plateforme souhaite développer l’activité du site bien connu des professionnels de l’immobilier.

« En réalisant l’acquisition de Cherchemonnid.com, notre objectif est de diversifier nos activités et de fournir aux professionnels de l’immobilier des leads et projets de grande qualité que nous aurons au préalable validé et qualifié. Grâce à nos filiales iCOVER et Advise, notre groupe bénéficie d’une grande expertise et moyens techniques dans la qualification de leads », indique James Osborn, fondateur et CEO du groupe ICE.

Cherchemonnid a traversé une situation compliquée

Conciliation, redressement judiciaire, plan de cession puis liquidation et enfin vente des actifs, c’est un véritable parcours du combattant qui a été traversé par Cherchemonnid.com malgré une activité en pleine croissance et un retournement de marché positif pour le portail immobilier.

Et c’est un désaccord entre actionnaires qui est à l’origine de cette situation rocambolesque. La plateforme nationale immobilière s’est en effet vue empêchée de réaliser un renforcement de trésorerie malgré le souhait de ses principaux actionnaires.

« Nous venons de traverser une situation inconcevable et inattendue après 7 ans d’activité », livre Antoine Huvé, fondateur et dirigeant de la plateforme Cherchemonnid.com et désormais COO de la société START IT, fraîchement propriétaire de Cherchemonnid.com.

Des leads pour les négociateurs et les agents immobiliers

Les 11 000 négociateurs et agents immobiliers engagés à rétrocéder une partie de leurs honoraires à la plateforme ont dû se passer des contacts issus de Cherchemonnid.com pendant quelques mois .

« Notre ADN est de permettre à des prospects qualifiés d’entrer en contact avec des professionnels. De l’immobilier pour leur projet d’achat et de vente. Avec le fort déséquilibre de ces dernières années (offre < demande), nous avons dû nous adapter en focalisant notre modèle économique sur les acquéreurs-vendeurs. Ce temps est maintenant révolu. La plupart des réseaux nationaux partenaires et des professionnels sous contrat avec Cherchemonnid se sont d’ailleurs directement réengagés à rétrocéder une partie de leurs honoraires en cas de succès sur toutes les transactions (acquéreurs et vendeurs). Je suis donc confiant pour l’avenir de Cherchemonnid », ajoute Antoine Huvé.