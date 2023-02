Immobilier neuf : Le Groupe Gambetta réalise un programme typique de la côte atlantique

Face à Saint-Nazaire, sur la commune de Saint-Brevin-les-Pins, le Groupe Gambetta va réaliser une résidence de 28 logements, intégrant la réhabilitation d’une villa balnéaire du début du XXe siècle, patrimoine architectural de la côte atlantique. Ce programme « La Brevinière », de 3 appartements et deux bâtiments de 2 étages, conçu par Quadra Architectes, marie ainsi tradition et modernité.

Un esprit balnéaire

« En conservant et réhabilitant la villa déjà sur place, le Groupe Gambetta a choisi de construire un programme rendant hommage à l’esprit architectural de la côte atlantique », souligne Julien Boillaud, Directeur de l’agence nantaise du Groupe Gambetta. La clôture d’origine, totalement restaurée, et le parc arboré font écho au charme de la villa, typique des bâtisses brevinoises du siècle dernier.

Les 2 bâtiments modernes, s’intègrent harmonieusement dans ce paysage, par leur taille maitrisée. Grâce à des façades rythmées par des lames verticales en bois, des jeux de hauteur, ainsi qu’une alternance d’enduits clairs et chauds, ils sont en accord avec l’environnement résidentiel du quartier.

Les bâtiments s’élèvent au cœur d’un espace paysager de plus de 2 500 m², agrémenté de cheminements piétonniers dotés de bancs. Le parc, arboré avec des pas japonais, fait face à la villa réhabilitée et participe au charme de la résidence.

Luminosité et nature

Traversants et profitant d’orientations Ouest ou Sud pour la majeure partie d’entre eux, les 28 logements de « La Brevinière », du 2 au 4 pièces, bénéficient d’un ensoleillement naturel tout au long de l’année. Ils s’ouvrent tous sur un balcon ou une terrasse, afin de profiter pleinement de l’ambiance balnéaire du quartier. Certains disposent également d’un cellier extérieur, ou d’un dressing. Répondant à la norme RE2020, les 28 logements disposent de grandes surfaces de vie permettant un aménagement au plus proche des besoins des occupants.

Les logements en accession sont proposés à partir de 229 000 € hors stationnement pour les 11 T2, à partir de 337 000 € pour 9 T3 et à partir de 468 000 € pour les 2 T4. Les 6 autres appartements sont des logements sociaux soit 3 T2 et 3 T3.

Saint-Brevin-les-Pins : entre Loire et océan Atlantique

Située face à Saint-Nazaire, à moins d’une heure de Nantes et à 1/4h de Pornic, Saint-Brevin-les-Pins est une station balnéaire prisée. La résidence, bâtie au sein du quartier de L’Océan, profite d’un cadre de vie à la fois résidentiel et calme, à proximité du casino et de la grande plage (à moins de 150 m), ainsi que de toutes les commodités (commerces, restaurants et services variés).

Saint-Brevin-les-Pins propose aussi bien des activités nautiques, avec son centre dédié, que la randonnée ou l’équitation. La ville dispose également d’une offre culturelle variée avec de nombreuses salles de spectacle et le Serpent d’océan, œuvre de l’artiste Huang Yong Ping représentant un squelette de serpent de 130 mètres de long uniquement visible à marée basse.

Ville verte, Saint-Brevin-les-Pins accueille la forêt de la Pierre Attelée, seule forêt dunaire littorale du département, qui doit son nom au menhir de la Pierre attelée, classé Monument historique, ainsi que le parc du Pointeau, 4 hectares de verdure situés à moins de 50 mètres de la résidence.