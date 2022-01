Immobilier Nice : ERA Gambetta lauréat du Palmares de l’immobilier (région Sud-Est)

L’agence ERA Immobilier de Boris Shaludeshev, 33 ans, ouverte en 2018 dans le cœur de Nice au 33 boulevard Gambetta a été élue « Meilleur agence immobilière » au Palmares de l’immobilier.

A l’occasion du Congrès FNAIM & Salon des professionnels de l’Immobilier 2021, qui s’est déroulé du 29 novembre au 1er décembre dernier, a eu lieu la remise des prix de la 8ème édition du Palmarès de l‘immobilier. Cet événement, organisé par VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu, Opinion System et Mysweet’immo, récompense les meilleures agences immobilières au travers de 16 trophées, décomposés en Prix régionaux (divisée en 2 catégories : les agences réalisant moins de 45 ventes par an et celles comptabilisant plus de 45 ventes par an), et un 3 Prix du Jury. Ce concours du Palmares de l’Immobilier s’appuie notamment sur leurs résultats financiers, la qualité du service et du point de vente, les pratiques innovantes des agences ainsi que leur réputation sur Internet.

La qualité de ses prestations récompensée

Boris Shaludeshev, directeur de l’agence ERA Gambetta à Nice, a su se démarquer de la concurrence notamment grâce au volet digital avec plus de 90% des annonces répondant au dispositif 360 ° et a ainsi remporté le prix de la « meilleure agence immobilière » pour la qualité de ses prestations dans la région Sud Est, dans la catégorie « plus de 45 ventes par an ».

« C’est une vraie fierté, car ce trophée marque la reconnaissance de notre travail. Avec mon équipe, nous déployons tous les moyens nécessaires pour satisfaire les besoins de nos clients. Nous sommes donc honorés que notre travail soit reconnu par les professionnels du secteur », souligne Boris Shaludeshev.

L’immobilier : le rêve de Boris Shaludeshev

Boris Shaludeshev, 33 ans, a ouvert en 2018 son agence ERA Immobilier dans le cœur de Nice au 33 boulevard Gambetta. D’origine russe et arrivé en France en 2007, il a toujours voulu travailler dans l’immobilier et a pu concrétiser son rêve. Diplômé d’un BTS Immobilier, il a exercé dans plusieurs agences avant de créer sa propre structure sous l’enseigne ERA immobilier.