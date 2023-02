Nomination : Thomas Wakenhut devient analyste acquisition et asset management de Belvedere Capital

Belvedere Capital, société indépendante de conseil en investissement et d’asset management pour compte de tiers, fondée et gérée par Bruno Cohen et Silvio Estienne en 2018, se renforce avec la nomination de Thomas Wakenhut au poste nouvellement créé d’analyste acquisition et asset management.

Thomas Wakenhut, 25 ans, est titulaire d’un Bachelor en Administration des Affaires (BBA) de la Toulouse Business School avec des spécialisations en finance et en entrepreneuriat, et d’un Master of Science (MSc) en immobilier et finance de l’ESCP Europe

Avant de rejoindre Belvedere Capital, Thomas a travaillé 3 ans dans le secteur des services financiers pour B4Finance, société basée à Paris et desservant plusieurs pays européens. Il y supervisait les mises en œuvre de logiciels pour les institutions financières. Binational (franco-britannique).

Thomas Wakenhut sera en charge des classes d’actifs bureau, résidentiel et logistique

Thomas Wakenhut interviendra en prise directe avec les deux dirigeants sur l’ensemble des classes d’actifs sur lesquelles la société se positionne : bureau, résidentiel, commerce et plus particulièrement dans la période actuelle, la logistique.

Fort de ses premiers succès en logistique, Belvedere Capital a créé en 2021 avec Arthur Loyd Asset Management, un pure player indépendant dans les services à l’investissement et à l’asset management entièrement dédié à l’immobilier logistique : Alpha Logistics Real Estate, qui regroupe l’intégralité des activités des deux sociétés fondatrices dans le secteur de la logistique. Alpha Logistics avait à fin 2022 engagé 7 opérations (dont 6 livrées) représentant 230 millions d’euros. Thomas aura également la fonction d’analyste acquisition au sein d’Alpha Logistics, dont il contribuera à démultiplier la capacité pour de nouveaux projets.