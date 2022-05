Immobilier Paris : Anaxago Capital fait l’acquisition d’un immeuble de 610 m2 dans le 10ème arrondissement

La société de gestion de portefeuille Anaxago Capital fait l’acquisition d’un immeuble de 610 m2 au 7 rue Tesson au cœur du 10ème arrondissement de Paris, à proximité directe du Canal Saint-Martin.

Cet investissement a été réalisé avec le concours de la Banque Populaire Val de France et l’asset management de l’actif sera confié à HW Capital.

Acquisition d’un immeuble parisien en pleine propriété

Idéalement situé dans le 10ème arrondissement de Paris, l’immeuble de 610 m2 a été acheté par le fonds Club Deal Réemploi d’Anaxago Capital et un club deal d’investisseurs privés réunis sur la plateforme anaxago.com.

Le bâtiment comprend 12 lots, dont 11 logements et 1 local commercial en RDC.

Revalorisation des surfaces et optimisation de l’exploitation locative

La stratégie d’Anaxago Capital est d’optimiser l’état locatif du bien, notamment sur la base d‘une revalorisation des lots vacants au loyer de marché et la réversion des loyers des lots actuellement loués. L’actif est en bon état général. Afin de maximiser la revalorisation des loyers et rendre l’immeuble attractif pour les investisseurs institutionnels, un budget travaux conséquent a été prévu.

Vente de l’immeuble en bloc à un investisseur

Au terme de la période de détention et une fois l’actif rénové, l’objectif sera de céder l’actif en bloc à un investisseur institutionnel. La typologie de l’actif et son emplacement dans l’un des quartiers les plus animés de Paris en font un actif rare, notamment pour une pleine propriété.

Cet investissement a été réalisé avec le concours de la Banque Populaire Val de France. L’asset management de l’actif sera réalisé par HW Capital

L’investissement a été réalisé sous forme de club deal réunissant le SLP Club Deal Réemploi, des investisseurs privés et professionnels membres de la plateforme anaxago.com