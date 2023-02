Immobilier Savoie/Haute-Savoie : Zoom sur 4 stations discrètes mais qui méritent le détour

Cap sur quatre pépites discrètes et au charme incontestable, offrant un terrain de jeu exceptionnel pour les amoureux de nature, les passionnés de culture, les férus de glisse et de sensations fortes.

Vous cherchez une station où mettre le cap et poser vos valises pour profiter des longues journées ensoleillées du mois de mars ? Sélection …

S’oxygéner et se ressourcer à Val-Cenis

En Haute Maurienne Vanoise, aux portes du Parc national de la Vanoise, Val Cenis est le camp de base idéal pour découvrir tout un chapelet de petits villages tous aussi authentiques les uns que les autres : Termignon, Bessans ou Bonneval-sur-Arc (labellisé Plus Beau Village de France) entre autres.

Entre montagne préservée, villages et stations authentiques, le Parc national de la Vanoise et l’Italie, la station bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Val Cenis offre en effet de nombreuses possibilités d’escapades qui feront le bonheur des explorateurs avides de nouvelles découvertes.

Pour une vue à couper le souffle, direction la Canopée des Cîmes, accessible uniquement à ski, pour une pause majestueuse sur cette plateforme suspendue qui surplombe le lac du Mont-Cenis. Pour une halte savoureuse, au 23e virage de la piste de l’escargot, plus longue piste verte du monde qui serpente entre les sapins, direction le restaurant la Ferme du XXIII. Une ambiance conviviale et une cuisine traditionnelle valorisant les produits locaux avec en prime la possibilité d’observer les animaux depuis la salle du restaurant.

Canopée des Cîmes – ⓒMorgane Bodet – Savoie Mont Blanc

Saint-Nicolas-de-Véroce, au cœur d’un patrimoine culturel et naturel préservé

A 1180 mètres d’altitude, Saint-Nicolas-de-Véroce est un petit village tranquille au charme traditionnel où le temps semble suspendu. Connue pour son église baroque remarquable, la station est aussi la porte d’entrée pour partir à la découverte du domaine skiable « Évasion Mont Blanc » qui culmine à 2353 mètres d’altitude.

À l’entrée du village, l’ancien presbytère, devenu le Musée d’Art sacré, propose de découvrir les trésors insoupçonnés de la culture montagnarde. Le village est un très bon point de départ pour rayonner et aller tutoyer le sommet de l’Europe grâce au tramway du Mont Blanc, plus haut train à crémaillère de France au départ de sa voisine Saint-Gervais. Les passionnés de culture et de patrimoine apprécieront les itinéraires thématiques offerts par la station : art urbain et contemporain ou encore promenade parmi les maisons fortes.

Le festival Saint-Gervais Mont-Blanc d’Humour clôture la saison pour le plus grand bonheur des férus de bons moments. Une bonne adresse à Saint-Nicolas-de-Véroce ? Le Mont Joly, une table qui séduira les épicuriens pour y déguster les spécialités de la cuisine de montagne.

L’église Saint Nicolas

Montriond, station village qui allie charme et grand ski

En plein cœur du domaine des Portes du Soleil, le village traditionnel de charme de Montriond promet à la fois un séjour authentique et du grand ski pour les fondus de descentes ! Relié aux 600 km de pistes des Portes du Soleil, plus vaste domaine transfrontalier d’Europe, Montriond permet de rejoindre facilement à ski les stations voisines, Avoriaz et Châtel.

Point d’orgue de la saison, le festival Rock The Pistes, une semaine de sons et de glisse entre concerts sur les pistes du domaine skiable des Portes du Soleil, démo, tests et bonne ambiance du matin au soir ! Un festival gratuit du 12 au 18 mars. Envie de tester une expérience insolite ? On change de tenue pour s’essayer à la plongée sous glace au lac ou au speedriding depuis les pistes. Dans l’eau ou dans les airs, on en prend plein les yeux !

Festival Rock The Pistes

Un séjour éco-friendly à petit prix à Bourg-Saint-Maurice

Desservie par le TGV et reliée aux Arcs par le Funiculaire en 7 minutes, la station-village de Bourg Saint Maurice bénéficie d’une position idéale pour partir à la découverte des différents cols d’altitude tout en limitant son bilan carbone. De quoi ravir les amoureux de nature, sensations et belles descentes d’où les paysages s’ouvrent à 360° avec une vue imprenable sur le mont Blanc et les sommets voisins.

Bourg-Saint-Maurice est aussi une ville qui vit à l’année où règne une ambiance festive et sportive. La destination idéale si l’on veut se mélanger et vivre comme les locaux. Pour se retrouver, recharger les batteries, partager un apéro ou une soirée, rendez-vous au Base Camp Lodge, le nouveau QG des tribus venues se challenger sur les pistes. Chambre à partager, déco “camp spirit”, cet hôtel est l’adresse idéale pour un séjour éco-responsable en toute convivialité.

Bourg-Saint-Maurice