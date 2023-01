Immobilier Haute-Savoie : Une 3e agence Stéphane Plaza immobilier ouvre ses portes

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle agence en Haute-Savoie. Après Annecy et Annecy-Le-Vieux, 4 associés implantés de manière pérenne sur le territoire, Michel Bourgne, Emmanuel Collomb, Stéphane Richard et Michel Lelo, ouvrent une troisième franchise à Rumilly.

3 agences en 6 ans et et plus de 20 négociateurs

Originaires de la région, Michel Bourgne, Emmanuel Collomb, Stéphane Richard et Michel Lelo ont une moyenne de 10 ans d’expérience dans le secteur immobilier, avec une excellente connaissance du marché local. En 6 ans, ils ont construit une équipe soudée, experte et complémentaires avec 8 salariés et plus de 20 négociateurs indépendants.

Leur troisième ouverture d’agence à Rumilly leur permet de continuer à promouvoir le savoir-faire de Stéphane Plaza avec professionnalisme et bienveillance, tout en confirmant leur position d’acteur majeur sur le secteur immobilier du bassin annécien et Rumillien.

L’agence proposera tous les services immobiliers

L’agence de Rumilly proposera la transaction achat/vente avec un accompagnement sur-mesure, la recherche de biens personnalisée, le viager, les estimations et la gestion locative. L’agence mettra à disposition également des locaux commerciaux et industriels.