L’architecte Adrien Fainsilber auteur de la Géode est décédé à 91 ans

L’architecte et urbaniste français Adrien Fainsilber, auteur de la Cité des sciences à Paris et de la Géode, est décédé samedi à l’âge de 91 ans, a annoncé lundi sa famille à l’AFP.

Né en 1932 à Nouvion-en-Thiérache (Aisne) et diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1960, Adrien Fainsilber a poursuivi une formation tournée vers l’urbanisme et l’art du paysage en Europe du Nord et aux Etats-Unis, deux disciplines dont témoignent nombre de ses réalisations.

Il s’était fait connaître du grand public en 1986 avec la Cité des sciences et de l’Industrie au parc de la Villette à Paris et sa sphère métallique parfaite, la Géode, dans laquelle se reflète le ciel et qui abrite un cinéma. Il avait reçu la même année le Grand Prix d’architecture.

Il est aussi l’auteur du Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg, inauguré en 1998 et qui témoigne de la place importante réservée à la technique pour assurer des circulations fluides à l’intérieur des structures.

Il avait fondé sa première agence en 1970, année pendant laquelle débute la réalisation de l’université de Paris-XIII à Villetaneuse. L’ensemble sera complété par 500 logements sociaux pour étudiants construits de 1972 à 1974 et par d’autres locaux universitaires et de recherche de 1974 à 1975.

Il a également conçu, de 1972 à 1975, la première université technologique de France, à Compiègne (Oise), et le palais de justice d’Avignon, créé en 2000, année où il fonde l’agence d’architecture Adrien Fainsilber et associés, qu’il quittera en 2007.

Adrien Fainsilber était membre de l’Académie d’architecture. Il a enseigné à l’Institut d’urbanisme de Paris et à l’École d’architecture de Paris-Tolbiac.