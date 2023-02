Immobilier Le Pouligen : La villa Kasselguen est en vente pour 9 millions d’euros

« La pointe de Penchâteau, située à l’extrémité ouest de la baie de La Baule au Pouliguen, demeure l’un des emplacements de la côte le plus convoité par les grandes familles et chefs d’entreprises. Seules une à deux villas se vendent chaque année pour plusieurs millions d’euros sur ce secteur qui n’en compte qu’une petite quarantaine face à la mer », explique Arnault de Kerangal, consultant de BARNES La Baule, agence en charge de la commercialisation de cette belle demeure familiale de plus de 500 m² .

Au début du XIXe siècle, la famille Ackermann fait l’acquisition d’un terrain face à la mer entouré d’un mur d’enceinte. La construction de la villa Goadik ne commencera que plus tard, à la fin du XIXe siècle.

« A cette période, de nombreux artistes impressionnistes sont venus goûter au plaisir du bord de mer et se sont inspirés de l’atmosphère des lieux, dont le peintre Bonnard », commente Arnault de Kerangal.

La villa a ensuite été vendue à la famille Rouard, qui l’a vendue en 1936 à un associé de l’entreprise Marcel Dassault. « À la veille de la guerre, le propriétaire ayant peur des lois raciales, décide d’adopter la fille de sa femme de ménage, Mlle Maurel, afin de lui léguer la villa et d’autres biens en sa possession », complète-t-il.

Par la suite, plus aucuns travaux ne seront effectués, Mlle Maurel ne se rendant à la villa, que pour profiter du belvédère les jours de beau temps, et fera même condamner les volets des fenêtres en les clouant.

La Villa Goadik devient la Villa Kasselguen pour écrire une nouvelle page de son histoire

En 2010, de nouveaux propriétaires achètent la villa Goadik et la rebaptisent Kasselguen, marquant ainsi une nouvelle page dans l’histoire des lieux. Entièrement restaurée avec des prestations haut de gamme afin de lui redonner son cachet d’antan.

Une vue panoramique sur la baie de La Baule

La villa Kasselguen propose désormais de vastes pièces de réception offrant une vue panoramique sur la baie de La Baule. La villa est composée de 7 suites et le dernier étage est entièrement dédié aux enfants. Côté jardin, une piscine chauffée et un accès direct à la plage complètent ce bien.

La pointe de Penchâteau : un emplacement premium

La pointe de Penchâteau bénéficie d’une douceur de vivre avec le charme de ses petites plages, de son paysage verdoyant et de ses belles villas de caractère qui se dessinent le long de la côte sauvage donnant un caractère balnéaire.

« Preuve de l’intérêt en faveur de la préservation du patrimoine local, les propriétaires de biens à Penchâteau ont pris conscience de ce trésor naturel et se sont regroupés en une association (ASPEN), qui a pour vocation de contribuer à la protection et l’embellissement de ce site remarquable », ajoute Arnault de Kerangal.