KONE : l’ascenseur du futur

L’ascenseur du futur sera connecté, design, et numérique, bien plus qu’un simple moyen de déplacement entre les étages. Depuis quelques années, le groupe finlandais KONE connaît une ascension fulgurante.

La raison de son succès ? L’innovation ! En plus des particuliers, KONE travaille avec les industries, les entreprises médicales, les commerces, les bureaux et l’hôtellerie. Sa dernière nouveauté ? La maintenance prédictive à distance.

En 15 ans, KONE est devenue le premier vendeur d’ascenseurs au monde, leader du marché français depuis plus de 40 ans. Son ADN ? La maintenance des ascenseurs. En pleine croissance, Kone ne compte pas arrêter là son ascension.

Ces principaux clients sont des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs en bâtiment, des propriétaires et des gestionnaires d’immeuble dans le secteur médical, hôtelier…

Koné à la pointe de l’innovation

Bien placé au classement Forbes » des entreprises les plus innovantes au monde, KONE est toujours essaye de toujours rester à la pointe de l’innovation.

Après l’invention de l’ascenseur sans salles de machines et le tapis roulant qui peut se poser sans tranchées, l’entreprise s’est tournée vers les technologies faites pour durer dans le temps.

Plus récemment, elle s’est intéressée au numérique. Son objectif ? Transformer l’ascenseur en un appareil multimédia avec des écrans et des commandes via smartphone. Sa prochaine étape ? La maintenance ascenseur prédictive, la cabine neutre en carbone mais aussi augmenter sa présence à l’international.

Une expérience unique et connectée

Imaginez, vous arrivez dans votre hôtel, et l’ascenseur vous attend déjà sur le palier pour vous guider directement à votre chambre. Plus besoin d’introduire une clé !

De plus, vous avez accès sur l’écran-miroir aux informations du jour, à la météo ou encore événements culturels que vous allez pouvoir directement réserver. Vous n’êtes pas dans un film de science-fiction mais bien en 2023.

Depuis 2020, c’est une première mondiale, Koné propose des ascenseurs à la fois design, connectés, qui proposent de nouveaux matériaux et des services sur mesure et évolutifs. Ces nouvelles technologies vont permettre de gérer les flux, améliorer l’expérience globale des usagers et faciliter la gestion des équipements.

Les services de maintenance 4.0 qui bénéficient à votre business

Si aujourd’hui, l’ascenseur est le moyen de transport le plus sûr, encore faut-il qu’il soit correctement entretenu. L’entreprise KONE en a fait son cheval de bataille et propose plusieurs services de maintenance qui s’adaptent aux besoins des entreprises.

Dès les premières défaillances, les équipes de KONE connectées en temps réel vont pouvoir détecter les signes précurseurs d’un dysfonctionnement ou d’une panne éventuelle…à distance grâce à l’aide de l’intelligence artificielle. Plus besoin donc de revenir sur le lieu de la panne !

Ce système va bénéficier à votre business et à votre bâtiment. Il s’agit de la maintenance dite « prédictive » qui peut être installée aussi bien sur les ascenseurs neufs qu’existant.

Des solutions de modernisation et remplacement

Vous avez envie de moderniser vos équipements ou bien de les remplacer complètement ? KONE vous propose plusieurs solutions afin d’être en phase avec les derniers standards en termes d’accessibilité et de sécurité.

De plus, l’entreprise soutient la transition de la vie urbaine vers un avenir plus vert avec des solutions et des services chaque fois plus éco-éfficients.

