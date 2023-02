French Tech 120 : papernest intègre la promotion 2023 pour la quatrième année consécutive

En 2019, le Gouvernement lançait le FT120 (French Tech 120) et le NEXT40, un programme d’accompagnement de l’Etat dédié aux start-up françaises les plus performantes et en capacité de devenir des leaders technologiques de rang mondial.

Après trois éditions réussies, le président Emmanuel Macron annoncera les lauréats 2023, dont papernest qui rejoint, pour la quatrième année consécutive, le programme d’État French Tech 120, classement des start-ups françaises les plus prometteuses.

Une plateforme digitale qui accompagne les particuliers dans la gestion quotidienne des contrats et abonnements

En 2015, papernest se lançait avec pour ambition de révolutionner la gestion des démarches administratives liées au déménagement. 1,3 million de clients plus tard, papernest est devenu la première plateforme digitale à permettre de centraliser et gérer, gratuitement et en quelques minutes, l’intégralité des contrats et abonnements du logement.

Après une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2017, Papernest devient rapidement rentable et fait le choix d’une croissance organique. Pari réussi : en quelques années, l’entreprise a accueilli près de 900 collaborateurs à Paris, Reims et Barcelone et a su répliquer son modèle sur 2 marchés européens (l’Espagne, l’Italie).

L’hyper-croissance de papernest est portée par la construction d’un réseau de partenaires (banques, assurances et agences immobilières) en seulement 3 ans. Aujourd’hui, plus de 10 000 partenaires font confiance à papernest et proposent désormais à leurs clients un service supplémentaire, gratuit et à forte valeur ajoutée. Parmi ces partenaires, les plus grands réseaux immobiliers et banques français.