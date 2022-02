Proptech : iad intégre le club des pépites Next40 de la French Tech

iad, le leader de l’immobilier digital en Europe entre dans le classement du Next40, prestigieux programme lancé en 2019 par le gouvernement pour accompagner les start-ups françaises les plus performantes et les aider à devenir des leaders technologiques de rang mondial.

Après une année 2021 record en termes de chiffre d’affaires avec une croissance supérieure à 40% (406 M d’€ de chiffres d’affaires) et une levée de fonds de 300 M € auprès d’Insight Partners, l’année 2022 démarre bien pour le réseau immobilier constitué uniquement d’agents commerciaux indépendants iad. L’entreprise vient en effet de rejoindre le prestigieux next 40 de la French Tech.

« Cette reconnaissance au plus haut niveau national vient récompenser le travail considérable de l’ensemble des acteurs iad, entrepreneurs et équipes du siège qui œuvrent depuis 2008 pour fournir à chaque client l’expertise et l’accompagnement dans toutes les étapes de leur projet immobilier« , se félicite Clément Delpirou CEO du groupe iad.

En recherche permanente d’excellence et d’innovation technologique, iad poursuit son processus de structuration et réunit dès à présent iad Digital Services et iad International au sein d’une même entité baptisée iad Business Factor. iad Business Factor est pôle unique et commun dédié aux activités de services business pour la France, le Portugal, l’Espagne, le Mexique, l’Italie et l’Allemagne.