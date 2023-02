A l’heure du développement du flex office et du télétravail, l’activité de bureau se transforme et met sur le marché des milliers de mètres carrés devenus obsolètes. C’est là qu’intervient Novaxia Investissement, une société de gestion « à impact » qui récolte de l’argent auprès d’investisseurs pour recycler ces sites en lieux de vie solidaires. Entretien au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian avec Mathieu Descout, son président.

Mon Podcast Immo : Vous êtes installé rue Saint-Charles, dans le 15e arrondissement parisien. Vous avez vous-même testé le recyclage urbain…

Mathieu Descout : Exactement. Il était naturel pour nous d’acheter cet ancien garage qui a été un data center et de le transformer en des bureaux 3.0 avec des espaces partagés, tout en gardant des éléments du passé, pour en faire un lieu sympathique pour nos collaborateurs. Ce bâtiment est également ouvert sur la ville : classé ERP, il peut recevoir des associations, des écoles… quand nous ne l’utilisons pas.

Mon Podcast Immo : Quel est votre regard aujourd’hui en matière de bureaux et de commerces ?

Mathieu Descout : Après une période de questionnements, nous y voyons plus clair puisque le souhait des entreprises c’est du « moins bureaux » pour du « mieux bureaux », soit des endroits centraux, bien adaptés et dans l’air du temps, plutôt que des bureaux périphériques qui deviendront obsolètes et vacants, avec à la clé une baisse des prix.

Mon Podcast Immo : A combien estimez-vous cette baisse des prix ?

Mathieu Descout : Nous constatons déjà une baisse de l’ordre de 10 %. Si on regarde du côté des Anglo-Saxons, qui sont en avance dans ce domaine du flex office et du télétravail, cela pourrait aller jusqu’à 25 %.

Mathieu Descout : Nous achetions des bureaux obsolètes et vacants pour répondre aux besoins de la ville en les transformant en logements ou en bâtiments d’innovation et de recherche, qui sont aujourd’hui en pénurie absolue.

Concrètement, pour nous, cette baisse des prix, c’est l’opportunité d’acheter des bureaux auxquels nous n’avions pas accès auparavant et de les recycler.

Mathieu Descout : Tous nos fonds sont Article 9 [ndlr : article du Règlement SFDR, Sustainable Finance Disclosure, de l’Union européenne], c’est-à-dire qu’ils ont un objectif d’investissement durable. Ces fonds dits à impact sont également labellisés ISR et Finansol, ce qui veut dire que 5 % de l’argent que nous collectons est affecté dans des démarches solidaires avec zéro bénéfice.

Pour 2022, cela représente 30 millions d’euros sur les 600 millions que nous avons collectés. Nous avons ainsi investi dans une ancienne résidence de tourisme vacante, proche de notre siège, pour la mettre à disposition de l’APHP qui pourra loger ses soignants à la moitié du prix du marché.

Mon Podcast Immo : La formule épargne et investissement à impact n’est-elle pas uniquement un argument marketing ?

Mathieu Descout : Non, et cela fonctionne très bien. Pour preuve, au dernier trimestre 2022, 85 % de la collecte de l’épargne Novaxia a été orientée vers des fonds Article 9. Le recyclage urbain, qui s’étend sur un temps suffisamment long et résilient pourra capter le marché actuel pour des performances futures satisfaisantes.