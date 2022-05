Promotion immobilière : Novaxia Investissement lance une plateforme dédiée aux promoteurs

Pour accompagner les promoteurs, Novaxia Investissement lance Novaxia+, une plateforme de service à destination des promoteurs.

Pionnier du recyclage urbain, Novaxia Investissement développe en copromotion des acquisitions de foncier obsolète sans conditions suspensives pour le compte de ses fonds. Dans la perspective de développement de la rentabilité de ses fonds, 800 millions d’euros de capacité d’investissement potentielle seront investis en copromotion en 2022.

Réponse aux besoins des promoteurs

Le modèle économique des promoteurs immobiliers est en pleine mutation. Avec la loi climat et résilience, l’artificialisation des sols devra être réduite de moitié à horizon 2030 et totalement nulle en 2050. Il faudra tirer parti les parcelles déjà artificialisées pour réaliser de nouvelles constructions. Cela nécessite une expertise, de nouveaux moyens pour sourcer des terrains constructibles, une ingénierie administrative et des financements plus importants. La situation actuelle augmente la concurrence à l’acquisition et les nouvelles opérations nécessitent plus de fonds propres à mobiliser pour les promoteurs. D’autant plus que la durée d’obtention de permis de construire augmente. La plateforme de service Novaxia+ permet de répondre à ces nouveaux enjeux au service des promoteurs.

« Le financement des opérations devient une des priorités des promoteurs. C’est la conséquence de l’arrivée de la Zéro Artificialisation Nette des sols et de l’augmentation des délais d’obtention des permis de construire. Les partenariats doivent s’y adapter. Se positionner en copromotion sur de l’achat sans conditions suspensives devient fondamental. C’est ce que permet la plateforme de service Novaxia+, qui s’appuie sur 15 ans de savoir-faire dans le recyclage urbain », commente Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia.

800 millions d’euros de capacité d’investissement potentielle en copromotion

Novaxia Investissement collecte auprès d’investisseurs à travers ses trois fonds (Novaxia R, Novaxia One et Novaxia Neo) spécialisés dans le recyclage urbain. Entre 2020 et 2021, la collecte sur les fonds de l’entreprise a plus que doublé, dépassant la barre des 250 millions d’euros. Cela permet, entre effet de levier et objectifs de collecte, d’envisager 800 millions d’euros de capacité d’investissement potentielle en partenariat en 2022.

L’entreprise a pour objectif de réaliser en copromotion 40 projets pour 2022 et se dote d’une équipe dédiée à l’accompagnement des promoteurs, qui sont déjà plus de 30 à être partenaires. Une fois l’accord passé avec un promoteur, le partenariat est exclusif jusqu’à la fin de la réalisation du projet.

« Novaxia+ est une mise en avant, une optimisation, un renforcement de la plateforme de services que nous proposons aux promoteurs. Cela permet aux promoteurs de réduire la concurrence à l’achat via des acquisitions sans conditions et leur permet donc d’accélérer leurs développements. C’est aussi une équipe dédiée aux promoteurs qui est agile et réactive. Notre comité d’investissement se réunit régulièrement, ce qui nous permet cette réactivité », explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

Achat sans conditions suspensives pour rendre le recyclage urbain plus accessible

Novaxia+ permet aux promoteurs de réduire la concurrence à l’achat via des acquisitions sans conditions suspensives. En prenant à sa charge le portage foncier pendant les démarches administratives, Novaxia Investissement rend le recyclage urbain plus accessible aux promoteurs.

« Novaxia+ est un outil de sourcing puissant. Nous recevons plus de 500 dossiers d’investissement par an sur toutes les classes d’actifs. Avec cette solution, nous voulons accélérer le développement des promoteurs. Novaxia Investissement a un ADN « opportuniste », dès qu’un projet a une validité économique, nous pouvons nous positionner », explique Tom Jamey, Directeur des Investissement et des Partenariats Promoteurs chez Novaxia Investissement.

Un partenariat de copromotion sur le long terme

Tous les types de fonciers déjà artificialisés envisagés par les promoteurs peuvent faire l’objet d’une copromotion : tertiaire vacant, loué, obsolète ou encore friches et entrepôts. Dans les projets sous gestion, actuellement, 50 % ont été apportés par promoteurs et réciproquement, 50 % sont des projets ont été proposés en copromotion par Novaxia Investissement. Ces opérations sont menées avec des promoteurs de toutes les tailles et dans toutes les régions. L’entreprise pionnière du recyclage urbain a une grande flexibilité, avec un arbitrage en comité d’investissement deux fois par semaine. Novaxia+ garantit un accord de principe pour la levée des financements en 48h. La solution offre un partenariat de copromotion sur le long terme, en se plaçant en accélérateur de croissance pour les promoteurs.

« Nous avons pour objectif de créer encore plus de proximité avec nos partenaires pour mieux comprendre leurs besoins et faire naître des opportunités de partenariat qui bénéficieront aussi bien à nos investisseurs qu’à nos partenaires. Chaque projet doit se faire sur-mesure, parce que chaque dossier de recyclage urbain a ses spécificités », explique Sydney Arrouas-Kelin, Directrice Adjointe des Partenariats Promoteurs chez Novaxia Investissement.