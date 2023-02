Immobilier : Une collecte record 2022 de 600 millions d’euros pour Novaxia

Grace à ses partenaires distributeurs, Novaxia Investissement a collecté plus de 600 millions d’euros en 2022 sur ces 4 fonds ouverts, catégorisés Article 9 au sens du SFDR et labellisés ISR : Novaxia R, Novaxia VISTA, Novaxia NEO et Novaxia One.

Porté par une dynamique de marché favorable (marquée notamment par l’augmentation de la vacance du bureau, la pénurie de logements et d’immobilier des sciences de la vie et un taux d’épargne élevé chez les Français), le Groupe, notamment composé de sa société de gestion Novaxia Investissement, annonce une collecte record de 600 millions d’euros et près d’1,2 milliards d’euros d’investissement dans le recyclage urbain. Grace à ses partenaires distributeurs, Novaxia Investissement a en effet collecté plus de 600 millions d’euros en 2022 sur ces 4 fonds ouverts, catégorisés Article 9 au sens du SFDR et labellisés.

« Grâce à nos partenaires distributeurs, nous avons pu collecter plus de 600 millions, ce qui nous permet de multiplier les projets de recyclage urbain, source d’impact par nature. Ainsi, nous maintenons un haut niveau d’impact et la catégorisation Article 9 au sens du SFDR de nos fonds. Notre gamme de fonds ouverts atteint ses objectifs de performance en 2022 et nous poursuivons notre stratégie de conciliation de l’impact et de la performance en 2023 » commente Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.

La gamme de fonds ouverts de Novaxia Investissement atteint ses objectifs de performance et maintient un positionnement avec un haut niveau d’impact

Novaxia R, 1ère UC d’Immobilier Résidentiel Responsable issu du recyclage urbain, a collecté 575 millions d’euros depuis sa commercialisation en mars 2021 et a réalisé en 2022 une performance de 5,04 %. Les acquisitions de Novaxia R représentent 8 000 logements en projets et permettent de renaturer 53 000 m² en milieu urbain.

Novaxia VISTA, 1ère UC d’immobilier dédié au « Mieux Vivre » grâce aux Sciences de la vie et aux Technologies d’Avenir, lancée en octobre 2022, a collecté 60 millions d’euros sur l’année. Le fonds a réalisé une première acquisition emblématique : Biocitech à Romainville, site de 27 000m² de laboratoires, avec un potentiel de développement sur une friche attenante.

Novaxia NEO, la SCPI foncièrement innovante avec le recyclage urbain, atteint désormais les 358 millions d’euros de capitalisation et compte 50 % de ses 31 actifs à l’étranger (Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Irlande). Pour 2022, le taux de distribution de Novaxia NEO est de 6,33 % nets de frais de gestion. En 2022, Novaxia NEO avait annoncé la mensualisation des revenus pour les épargnants de mensualiser et de leur permettre de piloter leur investissement même en nue-propriété mensuellement en choisissant la durée.

Novaxia One, fonds de remploi de produit de cession et pionnier du recyclage urbain, a collecté 60 millions d’euros en 2022;

Porté par cette dynamique de collecte très positive, Novaxia Investissement accélère dans le déploiement de ses projets de recyclage urbain

En 2022, Novaxia Investissement a réalisé pour le compte de ses fonds 57 acquisitions qui représentent près d’1,2 milliards d’euros. Novaxia Investissement, épaulé par le maître d’ouvrage délégué Novaxia Développement, a livré 7 opérations en 2022 et déposé 27 permis de construire. Désormais, le Groupe Novaxia pilote le développement de 110 projets qui représentent 25 000 logements, avec une cinquantaine de partenaires promoteurs.



« En 2022, aux côtés de nos partenaires, nous avons déployé toute notre ingéniosité et notre expérience, de manière à viser la meilleure rentabilité possible pour nos clients investisseurs : démarche que nous maintenons en 2023, année certes incertaine mais dont les fondamentaux restent très favorables à notre modèle. Avec la forte croissance de la collecte de Novaxia Investissement, notre flux de projets au bénéfice des Humains, des Territoires, de la Planète s’agrandit en phase avec notre mission », explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

Le Groupe Novaxia souhaite se positionner comme la référence de l’épargne immobilière à impact via le recyclage urbain

Le Groupe Novaxia poursuit sa mission de développer l’investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre. En 2022, les 4 fonds ouverts de Novaxia Investissement, qui maintiennent leur catégorisation Article 9 au sens du SFDR et sont labellisés ISR, affichent des performances extra-financières en forte progression au bénéfice des Humains, des Territoires, de la Planète :

19 occupations temporaires actives sur l’année (+50% versus 2021), animées par 2000 bénévoles, ont bénéficié à plus de 200 000 personnes vulnérables uniques

25 000 logements (+108 %) et 100 000 m² de pleine terre (+43 %) sur les projets en cours de développement à tous les stades.

-20% d’empreinte CO2 sur l’ensemble des opérations immobilières de recyclage urbain du Groupe (par rapport à des opérations similaires d’étalement urbain)

Des actions de réduction de la consommation d’énergie en déploiement sur 100% des immeubles loués en France et à l’étranger

4 audits ISR validés.

« Première société à mission du secteur de l’immobilier, le Groupe Novaxia se positionne comme la référence de l’épargne immobilier à impact grâce au levier performant de création de valeur, financière et extra-financière, qu’est le recyclage urbain. Notre objectif : rendre les épargnants toujours plus acteurs de l’impact au travers de leurs solutions d’épargne. En 2023, en particulier, nous amplifions nos actions en matière de renaturation et de développement de l’immobilier solidaire », résume Joachim Azan, Président fondateur du Groupe Novaxia.