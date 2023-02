Immobilier neuf : La ville d’Uzès connaît un boom des recherches immobilières en 2022

En 2022, la Normandie, le Centre-Val-de-Loire et la Bretagne concentrent le plus de recherches de logements neufs. Et surprise, la ville Uzès tire aussi son épingle du jeu.

Quelles régions de France et quelles villes ont concentré le plus de recherches de logements neufs en 2022 ? Expert de l’immobilier neuf, Valorissimo a mené l’enquête. Cette place de marché B2B mettant en relation promoteurs et prescripteurs a réalisé une étude pour connaître les tendances du marché de l’immobilier neuf et faire le point sur les évolutions en 2022.

La Normandie, le Centre-Val-de-Loire et la Bretagne émergent en 2022

Dans un premier temps, Valorissimo a analysé l’évolution des recherches par région. C’est en Normandie que la variation a été la plus importante en 2022 : + 66,8% entre les deux semestres. La deuxième région ayant connu une forte hausse de recherches est le Centre-Val-de-Loire avec une augmentation de + 61,7%. A la troisième place du podium, on retrouve la Bretagne, avec une variation de + 17,7%.

Les régions concentrant historiquement les plus fortes recherches : Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, restent quant à elles stables ou connaissent une diminution (-22,8% en PACA).

« Nous observons l’émergence de régions telles que la Normandie, le Grand Est ou encore le Centre-Val de Loire, précise Emma Leca, DG de Valorissimo. Les investisseurs plébiscitent ces zones notamment pour leurs prix accessibles, autour de 200.000 euros et un potentiel de rendement intéressant. Cette tendance est liée au contexte actuel, avec une capacité de financement inférieure à celle de 2021. Nous pensons que cette tendance se poursuivra en 2023. »

Uzès connaît un dynamisme étonnant en 2022

Si l’on prend les villes les plus recherchées en 2022, il s’agit de Thonon-les-Bains (16 934 recherches en 2022), Cergy (10 335 recherches) et Bussy-Saint-Georges (10 282).

Valorissimo s’est ensuite intéressée à la variation du volume de recherches par ville entre le premier et le second trimestre 2022 afin d’en ressortir un top 20 (villes ayant au moins 1 000 recherches par semestre). La ville d’Uzès arrive en tête de classement, avec une augmentation de +168,8%. Arrive en seconde position Honfleur (+88,9%) et en troisième place Narbonne (+74,7%). Les trois dernières villes du top 20 restant le plus stables en 2022 sont Reims (+3,7%), Strasbourg (+3,4%) et la Roche-sur-Yon (+2,05%).

« Uzès bénéficie d’une position géographique avantageuse, à 25 km de Nîmes, 40 km d’Avignon et 80 km de Montpellier. C’est une ville intéressante pour investir dans une résidence secondaire et elle figure parmi les plus beaux villages de France », ajoute Emma Leca.

Top 5 des villes en Bretagne

Top 5 des villes en Normandie

Top 5 des villes en Centre-Val-De-Loire

Source : Valorissimo