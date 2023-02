Président du Conseil national de l’Habitat de 2020 à 2022, rapporteur du volet logement du projet de loi Climat et Résilience, Mickaël Nogal connaît bien le secteur du logement. Aujourd’hui à la têt de Convergences, une société de conseil pour les acteurs de l’immobilier, il revient sur son parcours au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Pour quelle raison ne vous êtes-vous pas représenté au poste de député ?

Mickaël Nogal : Mon engagement en politique depuis mon adolescence m’a conduit à me présenter en 2017 sous les couleurs de LREM. Mais à 32 ans, j’avais envie de voir d’autres horizons.

Mon Podcast Immo : Quelle est la mission du groupe de travail que vous pilotez aujourd’hui au sein du CNR Logement ?

Mickaël Nogal : Le Conseil national de la Refondation Logement, lancé en novembre 2022 par Emmanuel Macron, est dédié aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux en matière de logement. Plus précisément, je co-anime, avec Catherine Sabbah, un groupe de travail baptisé Réconcilier les Français avec l’acte de bâtir. Il donnera lieu au printemps à des préconisations en matière de logement.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre vie aujourd’hui ?

Mickaël Nogal : Au mois de janvier, j’ai créé Convergences, société de conseil en stratégie, RSE et relations publiques pour les professionnels de l’immobilier. Je souhaite amener les acteurs du secteur à se dépasser, à être ambitieux. Je pense que mon expérience dans le privé et dans le public m’aide à mieux comprendre les besoins de chacun.

Mon Podcast Immo : Quels types de clients accompagnez-vous ?

Mickaël Nogal : Je travaille à la fois pour des fonds d’investissement, des foncières, des bailleurs sociaux, des opérateurs publics. Ce que je veux, c’est avoir de l’impact comme lorsque j’étais élu.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que la politique vous a appris sur vous ?

Mickaël Nogal : La politique, ça apprend la résilience, à encaisser. En lien avec le nom de Convergences que j’ai donné à ma société, c’est admettre que les avis peuvent être différents tout en faisant converger les citoyens et les acteurs économiques vers un objectif commun. Et quand on parle de logement, nous avons tous des objectifs communs, mais ce sont les moyens pour y arriver qui diffèrent.

Mon Podcast Immo : Quelle a été votre plus belle satisfaction ?

Mickaël Nogal : Au cours de mon mandat de député, c’était de pouvoir œuvrer sur des sujets comme la rénovation énergétique avec des changements majeurs dans la vie des Français. Aujourd’hui, je souhaite accompagner les acteurs dans cette transformation.