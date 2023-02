Réseau immobilier : Nestenn s’offre un nouveau site internet national

Olivier Alonso, le président du réseau Nestenn, s’y était engagé le 30 janvier dernier devant plus de 1000 personnes lors du Congrès National annuel du groupe au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne. Le nouveau site internet de Nestenn est désormais en ligne. Cédric Le Roux, directeur des stratégies web du groupe immobilier Nestenn et Malaury Curgis graphic designer reviennent sur la génèse du projet et les nouveautés. Interviex.

MSI : Pourquoi ce projet d’un nouveau site internet ?

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : Pour moderniser le site, car c’est la vitrine de l’enseigne ! Les sites internet, quels qu’ils soient, ont une durée de vie limitée, environ 4 à 5 ans maximum, après ils sont vieillissants et moins performants. Le site Nestenn corporate avait atteint sa limite. D’autant qu’avec les données recueillies liées à l’expérience utilisateur et la maîtrise des technologies avancées par les équipes Web et Marketing de Nestenn, c’était le bon moment, en ce début d’année 2023, de proposer un site revisité.

Après une analyse quantifiée et qualifiée des comportements des internautes qui naviguent sur le site, un cahier des charges a été élaboré et ciblé tant au niveau informatique que graphique.

Nestenn a choisi des outils de développement web performants et percutants, des identités ergonomiques adaptées à une utilisation simple, attractive et intuitive pour les internautes.

C’est une véritable amélioration de l’interface grâce à de nouvelles images dont certaines dynamiques, à des couleurs tendance, à des animations et des textes dans lesquels l’interactivité prédomine afin de favoriser et valoriser la participation active de l’utilisateur.

Le nouveau site est plus frais, plus aéré, plus immersif permettant ainsi à l’internaute de rejoindre dans les meilleures conditions possibles l’univers Nestenn.

MSI : Combien de temps a pris l’élaboration du nouveau site et avec quelle équipe ?

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : La réflexion date d’environ une année, après un brainstorming qui a permis d’élaborer un premier jet. Depuis environ 6 mois, Nestenn a mis en place une équipe de 4/5 personnes composée d’une graphiste-designer (UX/UI (User Experience/User Interface)), de développeurs web, d’un relecteur/correcteur et d’un chef de projet pour la validation et les tests. Une équipe particulièrement proactive et soudée qui a mis en œuvre toute son expertise au bénéfice du digital.

MSI : Quelles sont les nouveautés ?

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : La mise en avant de vidéos attractives, fluides, dynamiques et résolument tournées vers l’humain sur les thèmes immobiliers qui préoccupent les internautes, avec des questions et des réponses. L’intégration de la cartographie de notre partenaire Bien’ici permettant à l’utilisateur de découvrir le logement ciblé, le quartier, l’environnement et bien d’autres informations du secteur et pratiques – L’identification et l’orientation des internautes dans les univers adaptés à la cible.

A lire ou à écouter pour aller plus loin 600 agences immobilières Nestenn à l’horizon 2024 », Olivier Alonso

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : Le 28 février 2023 au plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui ! Lors du congrès national Nestenn du 30 janvier qui s’est déroulé cette année au Pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, le président du réseau, Olivier Alonso, s’est engagé à livrer le nouveau site, avant le 1er mars… c’est chose faite ; la deadline a été respectée !

Comme dans toute nouveauté, il y aura probablement quelques ajustements et/ou réglages à réaliser dans les semaines à venir. Soulignons que les franchisés Nestenn, les meilleurs ambassadeurs de la marque, sont aux côtés des équipes pour les aider à checker les points à réviser.

MSI : Quelles sont les attentes de ce nouveau site internet Nestenn ?

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : Dès sa mise en ligne, l’équipe dédiée à ce projet ainsi que l’ensemble des équipes du siège sont attentives aux retours clients. Il sera vérifié au fil des jours, des semaines et des mois, si le référencement reste optimum. Une vigilance particulière sera mise en place pour conserver les bonnes pratiques pour les futurs acheteurs, futurs locataires, les propriétaires/bailleurs, etc… Le nouveau site conserve des éléments déjà précurseurs de l’ancien site : R’Nest le chatbot, l’estimateur en ligne, les nest’card, … qui sont bien entendu toujours fonctionnels.

MSI : Les sites des agences Nestenn, vont-ils aussi être liftés ?

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : Oui absolument, avec le même design, et seront mis en ligne aux alentours de mi-mars 2023. Ces deux semaines de battement permettront d’obtenir un retour d’expérience sur le site internet national Nestenn, avant de livrer les nouveaux sites des agences. Ce tempo est véritablement bien accueilli par les franchisés et l’impatience des agents immobiliers Nestenn est au bout du chemin.

MSI : En conclusion ?

Cédric Le Roux et Malaury Curgis : Une fois le nouveau site Nestenn ajusté, une fois les sites agences livrés, les sites « Internationaux », « Prestige » et « Entreprises & Commerces », ainsi que l’espace client : « Nestenn & Moi » seront finalisés et feront l’objet d’une nouvelle communication.

Nous sommes véritablement heureux de pouvoir rendre fiers nos franchisés Nestenn, à travers notre univers, nos couleurs, nos valeurs, et un site internet innovant, intuitif et résolument moderne dédié à tous les internautes de l’immobilier.