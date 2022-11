« 600 agences immobilières à horizon 2024 », Olivier Alonso (Nestenn)

Temps de lecture estimé : 1 min

Extraits choisis de l’interview accordée par Olivier Alonso, président du réseau immobilier Nestenn au micro d’Ariane Artinian au salon RENT.

Olivier Alonso : Très bien. Aujourd’hui, nous comptons 470 agences en France métropole et DOM-TOM (Guadeloupe, Réunion, Nouvelle-Calédonie) et à l’international (Miami, Portugal, île Maurice avec 5 agences). Le marché de l’immobilier se porte bien, il est en train de se réguler, ce qui était attendu. Globalement, notre réseau continue sa progression dans la qualité des services et les nouvelles technologies.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs de croissance ?

Olivier Alonso : Nous visons 600 agences immobilières à l’horizon fin 2024, des agences qui fonctionnement bien, avec des patrons heureux et des agents immobiliers qui gagnent bien leur vie, qui sont contents de leur enseigne. À l’international, nous mettons l’accent sur le Portugal et l’Espagne, deux pays très dynamiques au niveau immobilier.

Olivier Alonso : L’innovation, c’est un complément de services, elle fait partie de notre ADN, nous la maîtrisons, nous la cultivons. À titre personnel, je viens au RENT depuis sa création. Chez Nestenn, nous avons développé l’innovation à plusieurs niveaux : le marketing, les réseaux sociaux, les avis clients certifiés, la gestion des avis clients, un intranet ultra performant, un chatbot. Les acquéreurs comme les vendeurs ont besoin de plus de services, ils sont prêts à payer des honoraires. Et chez Nestenn, ce que nous essayons de leur apporter.