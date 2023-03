Les taux de crédit immobilier sont de nouveau orientés à la hausse au vu des premières grilles communiquées par les établissements partenaires d’Emprunt-direct.com en ce début de mois.

La hausse des taux varie entre 5 et 30 points de base suivant le profil financier de l’acquéreur et la durée de l’emprunt. Cette hausse des barèmes vient à la suite de précédentes remontées des taux intervenues en janvier et février dans le sillage des relèvements successifs des taux d’usure.

Et depuis ce mercredi 1er mars, le taux d’usure pour les prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et 20 ans a de nouveau été relevé, passant de 3,71% à 3,87%.

Pour les mêmes prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux réglementaire s’établit désormais à 4%, contre 3,79% il y a un mois, soit une hausse de 21 points de base.

Le rafraîchissement des grilles en ce début mars permet ainsi aux banques de s’inscrire de manière mécanique dans le sillage de l’évolution du taux d’usure. Cette réindexation graduelle des grilles calquée sur l’évolution de ce dernier pourrait faire perdurer l’actuel blocage de marché actuellement à l’œuvre.

Emprunt Direct note toutefois qu’un nombre important d’établissements bancaires restent toujours à l’écart du segment du crédit immobilier et ne semblent toujours pas enclins à la prescription, dans un contexte prudentiel très contraint.

Les banques ouvertes au financement relevant leurs grilles de manière régulière, le pouvoir d’achat immobilier des ménages tend lui à diminuer. Et ce renchérissement de la ressource bancaire n’est sans doute pas terminé. Il devrait en effet se poursuivre dans la lignée du taux de refinancement des opérations principales de refinancement de la BCE, qui devrait de nouveau être rehaussé dans les prochains mois.

« Une majeure partie des établissements bancaires souhaite, pour l’instant, rester à l’écart du marché du prêt à l’habitat, les rehaussements de taux n’émanant pour l’heure que d’une partie limitée des banques désireuses de s’exposer à ce segment de crédit. Restera à voir quelle sera l’attitude des établissements lors du premier temps fort immobilier, et quelle sera leur stratégie de distribution de prêts et leurs objectifs de production, dans un environnement marqué par une demande exprimée moins forte, se traduisant par une production de crédit en très nette baisse », conclut Alban Lacondemine, président fondateur d’Emprunt Direct.

Source : Emprunt-Direct