Vous voulez y voir clair sur les conditions de crédit et mettre toutes les chances de votre coté pour bien emprunter ? Ecoutez les conseils de Sylvain Lefèvre au micro de Mon Podcast Immo. Malgré la mensualisation du taux d’usure, les taux d’intérêt restent élevés. C’est pourquoi, il ne faut pas attendre pour acheter, recommande Sylvain Lefèvre, le président de la Centrale de financement. Il s’explique au micro d’Ariane Artinian. Extraits choisis.

Sylvain Lefèvre : Malgré une baisse significative enregistrée au 2e semestre 2022 (-30 % de production), nous constatons une résistance des prêts immobiliers. Les marchés s’adaptent à cette baisse. Tous les professionnels de l’immobilier et du secteur de la construction avaient un peu oublié que le prêt immobilier est le nerf de la guerre. Aujourd’hui, les ménages viennent nous voir plus en amont pour étudier leur capacité d’emprunt, alors qu’il y a encore deux ans, avec des taux à 1 %, on disait quasiment oui sans apport.

Mon Podcast Immo : Que pensez-vous de la mensualisation du taux d’usure ?

Sylvain Lefèvre : La hausse des taux d’intérêt va ralentir puisque la BCE le dit clairement.

Le taux d’usure, mensuel ou pas, va « galoper » derrière pour juste compenser la hausse. Mais heureusement, il y a toujours des acquéreurs, même si leur pouvoir d’achat a été grignoté. Par exemple, pour un prêt de 200 000 euros en 2020, le taux d’intérêt sur 25 ans était de 1 %, soit des mensualités de remboursement de 753 euros. Aujourd’hui, avec un taux d’intérêt négocié de 3,10 %, la mensualité grimpe à 958 euros hors assurance.

Mon Podcast Immo : Dans ce contexte, quels conseils donnez-vous à ceux qui veulent emprunter aujourd’hui ?

Sylvain Lefèvre : Il faut encourager le primo-accédant à acheter : plus vite il achète, plus vite il aura remboursé, car le taux d’intérêt est un vrai enjeu. Avec des taux plus élevés, il est possible de négocier auprès des établissements bancaires, alors qu’avec 1 %, la marge de manœuvre était réduite. Aujourd’hui, pour un « bon » client qui a déjà acheté ou qui a un apport, on peut obtenir 3 % sur 25 ans.

Autre point de négociation : l’assurance emprunteur. Il est aussi très important de la négocier : y a-t-il une carence, une franchise, des exclusions pathologiques ? C’est une question de rapport qualité/prix.

Mon Podcast Immo : Et qu’en est-il des pénalités de remboursement anticipé ?

Sylvain Lefèvre : En général, elle s’élèvent à 3 % du capital dû et un semestre d’intérêts. Plus c’est négocié en amont, mieux c’est. Cela dépend du contrat, de la posture de la banque, de la contrepartie du taux.

Mon Podcast Immo : Derniers cas de figure : les accidents de la vie ou les imprévus…

Sylvain Lefèvre : Dans toutes les situations (naissance, dépense imprévue, accident, divorce…), nous avons des solutions. Là encore, plus c’est pris en amont, plus on peut restructurer la dette. Nous avons un rôle financier, économique mais aussi social. Par exemple, des entreprises nous adressent des salariés qui ont des difficultés financières pour prendre le problème en amont afin d’éviter que ça dérape.