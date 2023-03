« Le logement neuf, moteur de la croissance verte », Norbert Fanchon

Au sortir de l’épisode de crise sanitaire, la France avait recouvré son dynamisme économique. Avec, en 2021, un solde net de 677 700 créations d’emplois, 995 900 créations d’entreprises et 182 projets d’ouverture de sites industriels, la réindustrialisation de notre pays semblait, enfin, en marche et durablement lancée.

Mais la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui lui a succédé ont cassé cette dynamique vertueuse : 2022 s’est ainsi achevée avec un solde net de 80 nouveaux sites industriels. La paix ne semblant pas, hélas, à l’ordre du jour, nous devons nous tourner vers d’autres moteurs économiques que l’industrie. L’immobilier pourrait être le premier d’entre eux.

Car, comme le soulignait le 22 février dernier, Olivier Klein, Ministre chargé de la Ville et du Logement, lors d’une réunion avec la Fédération des Promoteurs Immobiliers: « il y a un besoin de construire plus de logements neufs en zones tendues et de tous types de logements pour répondre aux besoins en accession à la propriété, de logements intermédiaires et sociaux. »

Il faut stimuler la demande de logements neufs

Dès lors, il est donc urgent que le Gouvernement remette à flot le marché du logement neuf en stimulant la demande. Les chiffres de la construction n’ont jamais été aussi faibles depuis 10 ans ; les statistiques publiées mi-février par le ministère du Logement sont, à cet égard, édifiantes. « Sur un an, le nombre de réservations a baissé de 30,7 % », détaille notamment Norbert Fanchon.

Pour relancer la production de logements, le Gouvernement dispose de plusieurs leviers : par exemple, rétablir les APL accession ou encore supprimer la surenchère déraisonnable de l’éco-conditionnalité du « Pinel + ». Il doit, aussi, abandonner l’idée d’utiliser la collecte du livret A pour le financement des nouvelles centrales nucléaires, une finalité sans le moindre rapport avec sa destination historique.

« Les 520 milliards d’euros qui y sont placés ont comme vocation première l’accompagnement du logement social », rappelait Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lors d’une interview, le 15 février dernier.