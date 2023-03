Energie : 30% à 50% d’économies sur la facture d’électricité grâce aux panneaux solaires

Otovo France, plateforme européenne qui livre des installations solaires clés en main aux particuliers, partage les résultats de son étude « Solar Index » qui vise à faire le point sur les économies pouvant être réalisées par les Français avec l’installation de 12 panneaux solaires, exposés sud sur le toit de leur maison.

Et bonne nouvelle : si les habitants du Sud de la France sont ceux qui peuvent réaliser le plus d’économies sur leur facture d’électricité, les régions comme le Grand Est ou la Bretagne génèrent aussi une importante quantité d’énergie. Tant dans le nord du pays que dans le sud, les économies pouvant être réalisées sont bien là !

« En fonction de la taille de l’installation et de l’ensoleillement, on estime qu’un ménage français peut faire des économies en moyenne de 30 % à 50 % sur sa facture d’électricité », précise Jean Rosado, Directeur Général d’Otovo France.

1 maison sur 50 est équipée de panneaux solaires en France contre 1 sur 4 aux Pays-Bas

Malgré ces chiffres encourageants, la France est très en retard en termes d’équipements de solaire résidentiel : 1 maison sur 50 dans l’Hexagone est équipée contre 1 sur 4 aux Pays-Bas.

Le marché du solaire résidentiel aux Pays-Bas représentera l’année prochaine 300 000 nouvelles installations. En France, ce sera 3 fois moins.

Alors qu’est-ce qui coince en France ? Les idées reçues sur le fait que les panneaux solaires ne fonctionnent que dans les régions ensoleillées ? C’est ce que pensaient encore 1 Français sur 5 en 2019 selon un sondage OpinionWay réalisé pour Otovo. Le manque d’investissement de l’Etat ? D’informations ?

« Ce qui est regrettable, c’est que le solaire résidentiel est le grand oublié des projets de loi sur les énergies renouvelables, souligne Jean Rosado. Or, l’ADEME a pourtant mis en avant dans une étude que si on équipait tous les toits des maisons en panneaux solaires, on pourrait produire 1/ 3 de l’électricité dont on aura besoin en 2050. Le solaire résidentiel n’est pas une énergie anecdotique. Il est important d’avoir un débat en France autour du mix énergétique. Toutes les énergies ont leur place. »

Et il ajoute : « La mission d’Otovo, entreprise fondée en Norvège en 2017, présente dans 13 pays européens, est de rendre accessible le solaire résidentiel partout en Europe. Le solaire résidentiel répond parfaitement aux enjeux économiques et environnementaux actuels. En France, les besoins en électricité sont en augmentation constante (voitures électriques, pompes à chaleur…) Installer des panneaux solaires ne prend pas beaucoup de temps et les économies sont rapidement là. »

Des économies substantielles dans le Sud de la France

Sans surprise, les habitants du Sud de la France sont ceux qui peuvent réaliser le plus d’économies. A titre d’illustration, avec une installation de 4,5 Kwc exposée sud, les habitants de la région PACA peuvent bénéficier d’économies allant de 50 500 euros (Avignon) à 53 700 euros (Marseille) sur 30 ans, soit l’équivalent de 1 680 euros et de 1 790 euros par an. Les économies sont très intéressantes dès la première année avec 1 320 euros pour Avignon et 1 390 euros pour Marseille, grâce à la prime à l’autoconsommation.

« Cette différence entre la première année et les suivantes s’explique par la hausse continue des prix de l’électricité, et donc des économies. Chez Otovo France, nous tablons sur une augmentation de 4% par an en moyenne, similaire à l’augmentation qu’on a connue en 2022. Cela reste une estimation prudente alors que pour 2023 et 2024, les prix vont surement augmenter de 15% », détaille Jean Rosado.

… mais le Sud-Ouest n’est pas en reste

Les économies réalisées tournent en moyenne autour de 42 900 euros sur 30 ans, soit 1 430 euros en moyenne par an, et 1 170 euros en moyenne la première année.

Et des régions moins ensoleillées qui n’ont rien à envier au Sud

Et les régions comme le Grand Est ou la Bretagne génèrent aussi une importante quantité d’énergie et peuvent donc permettre aux consommateurs de réaliser d’intéressantes économies. D’après le Solar Index, les habitants de Quimper et Metz peuvent réaliser en moyenne respectivement 37 700 euros et 35 600 euros d’économie sur 30 ans, et également 1000-1050 euros en moyenne la première année.

Ces économies se montent à une moyenne de 36 600 euros à Paris sur 30 ans et 1 030 euros la première année. L’équivalent d’énergie produite équivaut en moyenne à une petite dizaine de recharges de voiture électrique par mois dans ces régions moins ensoleillées.

« Le solaire résidentiel représente aujourd’hui l’un des meilleurs investissements que l’on puisse faire pour améliorer son habitat car il se rentabilise en 10-15 ans et produit ensuite de l’électricité gratuite pour une quinzaine d’années supplémentaires », détaille Jean Rosado.

Otovo sélectionne artisans et matériels pour leur qualité

Le solaire résidentiel vous intéresse ? Sur la plateforme d’Otovo France, vous pouvez estimer, en quelques clics, grâce à la géolocalisation, la production, le coût de l’installation ainsi que les économies que vous pourrez réaliser sur votre facture. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, Otovo accorde une attention toute particulière aux choix des artisans. Et ces derniers ne peuvent poser chez les particuliers que des panneaux solaires pré-approuvés par l’entreprise et sélectionnés pour leur qualité et leur robustesse.

Grâce au système d’enchères inversées d’Otovo, la plateforme vous permet de comparer automatiquement les devis des artisans préalablement sélectionnés afin de vous proposer le prix le plus avantageux. Et Otovo s’occupe de tout, notamment des démarches administratives et du SAV. Toutes les installations sont garanties 10 ans pièces et main d’œuvre (en plus des garanties des fabricants), et 20 ans dans le cas d’une location longue durée, offre unique en France.

« C’est très important d’établir cette confiance avec les clients surtout dans un marché où le solaire est peu développé et sur lequel ils ont beaucoup de questions », conclut Jean Rosado.