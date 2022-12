Prix de l’énergie : 7 Français 10 prêts à produire leur propre électricité

Temps de lecture estimé : 5 min

Enjeu majeur du XXIème siècle, la transition énergétique est pour deux tiers des Français avant tout synonyme de progrès majeur pour les générations futures, alliant satisfaction des besoins énergétiques et préservation de l’environnement. Si le monde intègre depuis quelques années l’urgence de réduire notre consommation d’énergies fossiles et nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les effets du réchauffement climatique sur la planète, les tensions géopolitiques actuelles accélèrent la prise de conscience des sources d’approvisionnement énergétique de la France et des risques et conséquences liés à une trop grande dépendance aux importations.

Sur fond de questionnements relatifs à l’épuisement des ressources naturelles, de hausse des cours de l’énergie et de préoccupations sur le pouvoir d’achat, comment les Français imaginent-ils l’avenir ? Entre réalité économique et nécessaire mutation, voici les principaux enseignements de l’étude réalisée par l’institut OpinionWay pour EDF ENR, spécialiste des installations solaires clés en main, pour les particuliers et les professionnels.

L’énergie solaire apparaît comme une solution d’avenir

« Nous arrivons à un tournant historique qui marque la fin de l’insouciance énergétique. Sous les feux de l’actualité, jamais la politique de la France dans le domaine n’aura reçu pareil écho et si les rapports du GIEC ne sont pas encore parvenus à susciter le sursaut collectif nécessaire à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, les questions d’indépendance et de pouvoir d’achat nous offrent une opportunité sans précédent d’accélérer la transition de la France vers un modèle de croissance durable. Il s’agit d’un enjeu important pour les Français qui voient majoritairement cette évolution comme un progrès. Et pour y parvenir, l’énergie solaire apparaît comme une solution d’avenir, souveraine et durable, dans laquelle il faut s’engager. La simplification des démarches administratives permettrait sans aucun doute de faciliter le développement de nouveaux projets chez les particuliers, les entreprises et les collectivités. La filière a la capacité de se développer et les perspectives de création d’emploi sont importantes. La photovoltaïque doit occuper une place prépondérante dans le mix énergétique français», commente Benjamin Declas, Président d’EDF ENR.

L’autoconsommation : une solution d’avenir pour les Français

L’accès à l’énergie ne coule pas de source et l’humanité doit accélérer sa préparation aux conséquences inévitables de la raréfaction des ressources fossiles et des changements de climats. Si les Français se montrent relativement confiants dans notre capacité à construire des bâtiments adaptés aux enjeux environnementaux actuels (60%) et à évoluer vers une consommation énergétique plus raisonnée (52%), un tiers pense que les énergies renouvelables seront suffisantes pour couvrir l’intégralité de la consommation énergétique du territoire. Portées notamment par l’optimisme des jeunes, 44% estiment qu’elles nous permettront d’en satisfaire au moins la moitié (50% des moins de 34 ans versus 41% des plus de 50 ans).

Produire et consommer sa propre électricité : une norme dans un futur

Pour 60% de la population, produire et consommer sa propre électricité deviendra la norme dans un futur proche. Et cela passera par l’énergie solaire, considérée comme une évidence pour palier l’épuisement des énergies fossiles pour près de huit personnes interrogées sur 10 (78%), qui favorisera par ailleurs la généralisation de l’autoconsommation des bâtiments pour près d’un Français sur deux (49%).

Ainsi, nombreux sont ceux qui aspirent au développement du photovoltaïque en France tant pour préserver l’environnement que pour améliorer leur pouvoir d’achat : pour 72% des Français, la production et la consommation de sa propre énergie solaire serait le meilleur moyen de maîtriser son budget. Et selon eux, le potentiel d’économies estimé, grâce à l’installation de panneaux, atteint 32% d’économies en moyenne.

Un quart des répondants (25%) considèrent même que cela pourrait leur permettre de diviser au moins par deux le montant de leur facture d’électricité. Une perception positive de l’impact de l’autoconsommation sur le portefeuille auquel les jeunes âgés de moins de 25 ans et les catégories populaires se montrent particulièrement sensibles, convaincus respectivement à 86% et à 78% qu’il s’agirait de la modalité la plus efficace pour contrer l’envolée de leur facture énergétique.

Le manque d’incitation pour les particuliers, première cause du retard de la France

Plus de trois quarts des Français (78%) estiment que l’investissement dans l’énergie solaire n’est pas assez massif et le manque d’incitations est, pour près d’un sur deux, la première cause du retard de la France dans le domaine (48%).

Plébiscitée par huit Français sur dix, la mise en place de mécanismes incitatifs pour les particuliers compenserait les coûts d’acquisition et d’installation des panneaux solaires, qui représentent le principal frein cité malgré le potentiel d’économies réalisables dans la durée (63%). Découlant d’un ticket d’entrée perçu comme élevé et de la peur de mal investir son argent, d’autres critères sont aussi évoqués mais dans une moindre mesure : la durabilité du matériel (46%), la crainte des arnaques (43%) ou encore un retour sur investissement trop long (41%). Moins citées, la méconnaissance des aides de financement (38%), des contrats d’achat d’électricité solaire (33%) ou des systèmes d’énergie photovoltaïque (32%) limitent également le passage à l’acte.

Méthodologie : étude réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 1027 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.