Résidences services seniors : 2000 postes à pourvoir chez DOMITYS d’ici 2025

En 2022, près de 400 nouveaux collaborateurs ont rejoint DOMITYS, numéro 1 des résidences services seniors en France, filiale d’ÆGIDE et membre du Groupe AG2R LA MONDIALE.

Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 4000 collaborateurs avec 90% de postes en CDI. Les nombreuses ouvertures de résidences ont permis une croissance de près de 40% des effectifs en trois ans, bénéfique pour les bassins économiques régionaux. En effet, sur les 4000 collaborateurs de l’entreprise, près de 90% travaillent dans les résidences qui sont présentes sur tout le territoire.

DOMITYS renforce sa stratégie de recrutement

En 2023, l’entreprise, qui s’apprête à inaugurer sa 150e résidence, annonce un plan de recrutement de plus de 500 nouveaux collaborateurs pour intégrer les 26 nouvelles résidences qui seront implantées en France et en Belgique. Une nouvelle étape pour la croissance de DOMITYS qui entend poursuivre ses efforts pour atteindre, en 2025, près de 6000 collaborateurs.

Selon Pascal Guérinet, Directeur des ressources humaines et membre du Comité exécutif (Comex) : « Pour faire face au vieillissement de la population, il est important que les acteurs de la silver économie anticipent les problématiques de demain et notamment celles en lien avec le recrutement : tant en matière de profils recherchés que de formations proposées. Notre principale mission est de proposer à nos résidents un niveau de service irréprochable et ce, de manière continue. Avec un taux de satisfaction des résidents de 97%(1) , qui témoigne de notre expertise et de la qualité de vie au sein des résidences, nous devons poursuivre en ce sens et faire en sorte que chacun de nos collaborateurs puisse saisir et adhérer à nos enjeux autour du bien vieillir. Il est essentiel pour nous de proposer un programme de formation complet afin de développer l’expertise des personnes en contact direct avec nos seniors. »

Un acteur engagé dans la formation continue de ses collaborateurs

Parce que l’humain et le sens du service sont des valeurs clés pour le groupe, la politique de recrutement de DOMITYS place le savoir-être au cœur du processus. Pour les aider dans cette démarche d’apprentissage, le n°1 des résidences services seniors fait de la formation sa priorité.

Une stratégie de recrutement et de formation qui porte ses fruits puisque DOMITYS est classé 2e dans le Palmarès France Capital des « Meilleurs employeurs » (catégorie services à la personne) en 2023. Un classement réalisé à la suite d’une enquête auprès de 20 000 salariés du secteur.

La démarche de formation continue de DOMITYS a été récompensée, en 2022, avec la certification de qualité spécifique aux organismes de formation : « QUALIOPI » pour DOMITYS Campus.