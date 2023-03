Royaume-Uni : Les taux des crédits immobiliers s’envolent

« Le coût mensuel d’un nouveau prêt immobilier a augmenté de 61% » en 2022 au Royaume-Uni pour une maison semi-mitoyenne typique, précise l’ONS dans un rapport. La mensualité moyenne d’un prêt sur 25 ans pour ce type d’habitation est montée à 1.262 livres (plus de 1.400 euros) en décembre.

Cette hausse « considérable » reflète notamment des taux en forte augmentation, mais aussi des prix immobiliers qui ont continué d’augmenter l’an dernier, de 9,8% sur un an en décembre, selon l’institut statistique.

Les taux ont été dopés par les turbulences sur les marchés financiers déclenchées en septembre par un budget massif et non financé annoncé par l’ex-gouvernement de Liz Truss (qui a fait marche arrière avant de démissionner). Il qui avait effrayé les investisseurs et entraîné une flambée des taux d’emprunt de l’Etat sur les marchés, qui sont retombés tout en restant à des nouveaux élevés.

Ils reflètent aussi les hausses régulières du taux directeur de la Banque d’Angleterre, actuellement à 4%, pour contrer l’inflation, qui s’est envolée à plus de 10%.

Le marché immobilier britannique avait flambé avec la pandémie, qui a notamment incité nombre de citadins à chercher plus d’espace.

La baisse des prix immobiliers devrait se confirmer

Mais la hausse des prix des crédits vient s’ajouter à une sévère crise du pouvoir d’achat dopée par l’inflation et à la perspective d’une récession, augurant d’une baisse des prix immobiliers cette année.

Ces derniers ont ainsi cédé 1,1% sur un an en moyenne au Royaume-Uni en février, premier recul depuis juin 2020 et plus fort repli depuis plus de dix ans, selon une récente étude de la société de promotion immobilière et crédit Nationwide.

Les économistes s’attendent à ce que la chute des prix se poursuive pendant quelques temps.

Un taux moyen à 5,05% sur cinq ans

Dans un pays où les taux des prêts immobiliers ne sont fixes en général que sur deux à cinq ans, plus d’1,4 million de ménages au Royaume-Uni sont confrontés à la perspective d’une augmentation des taux d’intérêt lorsqu’ils renouvelleront leur contrat en 2023, selon l’ONS.

Le taux moyen d’un prêt à taux fixe de cinq ans typique était de 5,05% en décembre 2022 contre 1,59% un an plus tôt, précise l’institut statistique.