Immobilier Cannes : Entre 30 000 et 35 000 €/m² pour un bien en étage élevé sur la Croisette

Les deux dernières années ont été excellentes sur le marché cannois, notamment du fait de l’épidémie de Covid qui a fait émerger deux phénomènes. Le premier, les Parisiens ont souhaité quitter la capitale pour s’installer en bord de mer, ce qui a largement contribué à une hausse de la demande.

Le second, la volonté des acheteurs d’investir dans l’immobilier, secteur qui en période de crise reste une valeur refuge. Dominique Naudès, Directrice de l’agence Vaneau Croisette, analyse le marché immobilier à Cannes sur la période fin 2022/début 202.

Cannes : une adresse très prisée qui souffre d’une pénurie de produit

La principale force de Cannes reste son emplacement, la ville bénéficie de la magie de la Côte d’Azur. Le revers de la médaille est que cette attractivité entraîne une pénurie de produits, la demande reste bien supérieure à l’offre. De plus, le coût de la vie au quotidien atteint des niveaux records, ce qui freine les acheteurs au budget maîtrisé. Enfin, de plus en plus de copropriétés interdisent les locations saisonnières, ce qui fragilise le marché de l’investissement locatif.

« Il est complexe de se projeter sur les prochains mois, la saison démarre véritablement à Pâques, nous aurons ainsi plus de visibilité sur l’année à venir à partir du printemps 2023« , précise Dominique Naudès.

10 000 et 12 000 €/m² en centre-ville

Les prix au mètre carré diffèrent d’un quartier à l’autre. Les rues commerçantes, plus bruyantes, en retrait, affichent des prix entre 5 000 et 8 000 €/m². Les très belles rues en centre-ville sont quant à elles entre 10 000 et 12 000 €/m². Sur la Croisette, les biens situés en étage élevé, oscillent entre 30 000 et 35 000 €/m². Cela peut atteindre les 70 000 €/m² pour les penthouses refaits à neuf.

Un ralentissement du marché sur les biens entre 2 et 5 millions d’euros

Le marché des biens de moins de 2 millions d’euros se porte très bien. En revanche, pour ceux situés en 2 et 5 millions d’euros, le marché se ralentit légèrement, car ils sont les plus demandés. Concernant les biens à plus de 5 millions d’euros, le marché stagne, mais il devrait être alimenté dans les prochains mois par des villas qui appartenaient aux clientèles russes et ukrainiens.

70% des acheteurs proviennent de l’étranger

Ils sont majoritairement du Benelux, de Scandinavie ou d’Angleterre. Les clientèles russes et ukrainiennes, auparavant très présentes sur le marché, ont logiquement quitté les lieux. Les acheteurs étrangers recherchent un pied-à-terre ou une résidence secondaire.

Les acheteurs français, quant à eux, sont à la recherche d’appartements pour réaliser un investissement locatif, ou de villas pour acquérir une résidence secondaire.

Des vendeurs aux différents profils

Les propriétaires de villas vendent pour se tourner vers des appartements, souhaitant se réduire ou se délester de l’entretien. Quant aux propriétaires d’appartements, la principale raison de vente est le fait qu’ils se déplacent moins dans la région.

