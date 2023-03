Immobilier : Les Clefs de Chez Moi vous aide à trouver votre bien immobilier idéal grâce à l’intelligence artificielle

La recherche immobilière ressemble souvent à un parcours du combattant : même si l’étape Internet est aujourd’hui incontournable pour 95% des acquéreurs, elle est malheureusement très fastidieuse.

Arriver au bon moment sur les sites de diffusion, éplucher les annonces pour savoir si la maison est bien de plain-pied, si l’appart est bien exposé… Cela relève parfois de l’exploit ! Pour peu que l’appartement de ses rêves – au dernier étage, avec la terrasse qui va bien et le box pour la voiture – coûte un peu plus cher, fasse 48 m² au lieu de 50 m² ou se trouve dans le quartier voisin, on peut être sûr de passer à côté… Une situation que les ingénieurs Mikaël Couesnon et Sarven Ozgullu connaissent bien : comme tant d’autres futurs propriétaires, ils ont connu la frustration de cette quête interminable et inefficace.

Trouver le bien qui correspond en 30 secondes

Ils ont lancé Les Clefs de Chez Moi, une plateforme qui utilise l’intelligence artificielle pour faire matcher en 30 secondes les critères des acquéreurs avec tous les biens disponibles sur le marché.

Basé sur des algorithmes d’intelligence artificielle propriétaires, le bot Lia de Les Clefs de Chez Moi analyse en détail l’ensemble des annonces du marché et décortique le texte pour faire « matcher » les projets des acheteurs avec les biens immobiliers disponibles. L’acheteur voit directement les annonces sous forme de matchs affichés sur mesure selon ses priorités et peut directement rentrer en contact avec le professionnel.

« Grâce à l’IA, nous pouvons satisfaire les acheteurs en leur proposant un outil simple et pertinent, qui donne aussi une image plus moderne du marché immobilier et de ses acteurs« , expliquent Mikaël Couesnon et Sarven Ozgullu, les fondateurs.

Un service intelligent, efficace… et 100% gratuit

L’accent est mis sur la qualité des annonces sélectionnées, grâce à un moteur de recherche basé sur l’intelligence artificielle.

“Lia”, son petit nom pour les intimes, va ainsi éplucher le descriptif de tous les biens en vente sur le marché, alerter à chaque nouvelle annonce qui matche les critères précis de l’internaute (zone géographique, budget, avec ou sans travaux, spécificités du bien, etc. ) et lui faire des recommandations en fonction de ses choix.

Chaque annonce est d’ailleurs affichée sur-mesure, avec toutes les informations « clefs » demandées par l’acheteur et un score de pertinence.

Un véritable accompagnement et pas seulement un site d’annonces

L’intelligence artificielle est en conversation permanente avec l’acquéreur pour le conseiller et lui proposer des annonces ciblées de biens immobiliers à la vente.

Tout le long de son parcours d’achat l’internaute sera accompagné pour affiner et crédibiliser son projet immobilier auprès des agents immobiliers du secteur.

La garantie de ne rater aucune opportunité du marché

Pour trouver le bien de ses rêves, il suffit de s’inscrire, de préciser ses « clefs » de recherche et, hop, les annonces qui correspondent sont poussées 24h/24, 7j/7, sur ordinateur, mobile ou tablette.