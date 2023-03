Immobilier : Orpi et Meilleurtaux concluent un partenariat au service des acquéreurs

Pour soutenir les acquéreurs dans leur projet immobilier et simplifier leurs démarches, Orpi et Meilleurtaux, courtiers en prêts immobiliers, concluent un partenariat.

Sur un marché immobilier rythmé par les évolutions réglementaires et les contraintes financières, cette collaboration vise à concrétiser l’engagement de la coopérative Orpi : rendre accessible le logement au plus grand nombre de Français.

Un travail conjoint pour le seul bénéfice des acquéreurs

Grâce à ce partenariat, les clients de la coopérative Orpi, qui le souhaitent, pourront bénéficier de l’accompagnement de Meilleurtaux avec pour mot d’ordre : la réactivité et la proximité.

Avec les données fournies par le futur acquéreur, Meilleurtaux définira rapidement l’enveloppe d’achat précise du client, ainsi que l’ensemble des optimisations à sa disposition. Un gain de temps pour l’acquéreur, qui a la certitude d’obtenir une réponse rapide quant à la viabilité de son dossier financier, à fortiori dans un contexte de hausse constante des taux, et un gage de sérénité pour le vendeur. Ce partenariat permettra ainsi à tous les propriétaires immobiliers, quel que soit leur projet, de financer leur acquisition, de regrouper ses crédits afin de réaliser son projet immobilier, de construire, de financer des travaux ou encore d’être accompagné dans le choix de leur assurance emprunteur etc.

« Le financement devient une question de plus en plus complexe pour nos clients, explique Guillaume Martinaud, Président d’Orpi. Il faut que nous puissions les assister dans leurs démarches pour contribuer à rendre possible leur projet d’acquisition. C’est dans ce sens que va le rapprochement avec Meilleurtaux ! Vendeurs, acquéreurs, experts Meilleurtaux, conseillers Orpi… Tout le monde y gagne, ce partenariat nous permet d’approfondir notre suivi pour accompagner les futurs acquéreurs de A à Z. C’est cela l’esprit coopératif : l’entraide et la coopération comme moteur pour soutenir le plus grand nombre »,

La valeur « conseil » au coeur du partenariat

Ce partenariat permet à Meilleurtaux et Orpi de bénéficier mutuellement de leurs expertises. Ainsi, les deux entreprises ont mis en place un espace partenaire ergonomique (sur mobile, ou PC), qui permet d’optimiser le suivi des dossiers en cours, et facilite l’échange constant et en temps réel d’informations.

Par ailleurs, Meilleurtaux propose aussi aux conseillers immobiliers du réseau Orpi un accompagnement et une formation complète dans l’objectif de mieux maîtriser l’offre de financement, de manière à guider les futurs acquéreurs dès la définition de leur projet, constituer des dossiers financiers en amont et être plus efficaces dans les recherches et plus performants dans le processus de vente.

« Dans le contexte actuel de remontée des taux et d’inflation, Meilleurtaux est fier de nouer ce nouveau partenariat avec une entreprise leader sur son marché. Signe de l’attractivité de Meilleurtaux, ce partenariat représente surtout pour nous une façon supplémentaire d’accompagner les Français dans la réalisation de leurs projets immobiliers, et ce, aux meilleures conditions », souligne Guillaume Autier, président de Meilleurtaux