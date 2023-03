Location : A Paris, les loyers n’ont pratiquement pas augmenté en un an

À l’occasion du Salon de l’Immobilier Neuf, qui se tient du 17 au 19 mars 2023 à Paris Porte de Versailles, LocService.fr, spécialiste de la location entre particuliers, dévoile les résultats d’une étude menée sur le marché locatif dans la capitale et sa périphérie.

Le loyer moyen charges comprises pour se loger à Paris est de 1 102 €

Paris compte près de 62 % de locataires (chiffre INSEE). Selon l’étude LocService.fr, le loyer moyen charges comprises pour se loger à Paris est de 1 102 € pour 30,1 m² en moyenne, soit un ratio de 36,6 €/m². Ce dernier n’évolue pratiquement pas puisque l’on constatait 36,5 €/m² l’année dernière. Au niveau de la région parisienne dans son ensemble, ces chiffres tombent à 954 € et 24,8 €/m² (-5 % par rapport à mars 2022). La petite couronne se situe à 25,22 €/m² (-1,8 %) et la grande couronne à 19,38 €/m² en moyenne (-0,2 %). À titre de comparaison, la province est elle aussi restée sur une moyenne identique depuis un an, à savoir 13,67 €/m².

Des loyers au m² 168 % plus chers dans la capitale qu’en province

Sans surprise, l’écart de prix avec le reste de la France reste considérable : les loyers au m² sont 168 % plus chers dans la capitale qu’en province. À l’échelle de Paris, le 4 ème arrondissement devient le plus cher au mètre carré (51,7 €/m²) à la place du 8ème l’année dernière ; à l’inverse, le 19ème et le 20ème sont toujours les moins chers.

En alternative à la location classique, la colocation reste un moyen particulièrement économique pour se loger : il faut compter en moyenne 518 € par mois pour une chambre en colocation en grande couronne, 579 € en petite couronne et 710 € à Paris, ce qui revient moins cher qu’un studio tout en offrant généralement un meilleur confort de vie grâce aux espaces communs plus vastes et souvent une meilleure isolation.

Les petites surfaces en tête des locations à Paris

Le marché locatif parisien favorise largement les appartements d’une pièce (studios et T1), qui représentent 50 % des locations réalisées sur les 12 derniers mois, du fait d’un taux de rotation plus important des locataires par rapport aux plus grandes surfaces. Les studios bénéficient notamment de la demande des étudiants qui sont un peu plus de 365 000 à habiter dans Paris intra-muros. Quant aux appartements T2, ils affichent également une part importante des locations avec 29 %.

38 % des recherches de locataires sont concentrées sur Paris uniquement

Les données récoltées par LocService.fr permettent d’établir la répartition de la demande locative selon les départements d’Ile-de-France.

Ainsi, sur l’ensemble des personnes recherchant un logement en Ile-de-France, 38 % ciblent précisément Paris. A noter que l’année dernière, ce chiffre était de 29 %, ce qui tend à montrer un net regain d’intérêt pour la capitale. La demande se répartit ensuite de manière relativement homogène entre les autres départements, avec le 92 en tête (13 % de la demande). Le 95 est le département le moins souvent demandé.

Au niveau des arrondissements parisiens, le 15ème reste le plus demandé de la capitale (10,95 % des recherches à Paris), alors que les appartements centraux ainsi que le 7ème et le 8ème sont les moins fréquemment ciblés en raison, sans doute, de leurs prix élevés et de la faiblesse de leur offre à l’année.

Quelles sont les villes de région parisienne les plus « tendues » ?

Sur les 12 derniers mois, LocService.fr a établi le classement des 10 villes franciliennes les plus tendues, c’est-à-dire celles qui recensent le plus de demandes pour une offre de location sur le site. Ainsi les villes de Meaux, Nanterre et Paris affichent la tension locative la plus élevée, et qui marque un écart net avec les autres villes de la région. Paris, qui était en 8ème position de ce classement l’année dernière, remonte dans le top 3 avec une augmentation sensible de sa tension (4,44 contre 1,91 en 2022). Plus généralement, l’ensemble des villes voient leur tension remonter (après la baisse consécutive à la crise sanitaire), ce qui pourrait tirer à nouveau les prix à la hausse dans un avenir proche.

Le profil des locataires en recherche d’un logement en Ile-de-France

27 % des locataires en recherche sont des couples, qui disposent d’un budget moyen de 1 099 € charges comprises pour se loger, alors que les femmes seules représentent 42 % des personnes en recherche. Elles ont un budget de 859 €. Les hommes seuls (31 %) disposent d’un budget moyen de 854 €. Plus globalement, le budget moyen des locataires s’établit à 922 €, soit 32 € de moins que le loyer moyen, ce qui traduit toujours certaines difficultés d’accès des candidats aux offres de locations. 36 % des candidats locataires qui ciblent la région parisienne sont des étudiants (27 % en 2022), contre 52 % pour ceux qui ciblent spécifiquement Paris (44 % en 2022).

À noter, l’importante sollicitation du dispositif Visale parmi les cautions des candidats locataires en Ile-de-France : 13 % déclarent y avoir recours contre 6 % en moyenne provinciale, ce qui démontre là encore le besoin supérieur d’aides pour accéder au logement en raison des prix élevés.

Richard Horbette, fondateur de LocService.fr, conclut : « Comme nous l’avions prévu, la tension modérée du marché francilien constatée l’année dernière a eu tendance à stabiliser les loyers. En outre, ces derniers restent plafonnés par l’encadrement des loyers en vigueur à Paris et en Seine-Saint-Denis. Mais on constate un regain de la tension dans l’ensemble des villes de la région, ce qui pourrait faire repartir les loyers à la hausse dans les années à venir et réduire la vacance locative pour les propriétaires. Pour ces derniers, LocService.fr représente une solution très intéressante pour optimiser les prises de contact. A Paris par exemple, près de 19.000 propriétaires-bailleurs utilisent régulièrement nos services pour trouver gratuitement leur locataire sans frais d’agence.»

Pour se faire une idée du budget à consacrer selon les types de logements et la ville ou l’arrondissement, LocService.fr propose la Cote des Loyers.

Source : LocService.fr