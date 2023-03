Location meublée : Lodgis rachète DS Real Estate pour s’implanter sur le haut de gamme

Pour accélérer son développement sur le marché haut de gamme à Paris et en région, Lodgis s’offre DS Real Estate, spécialiste de la gestion et de la location meublée de standing dans la capitale.

Acteur majeur de la location meublée depuis 24 ans en France, Lodgis a noué de nombreux partenariats avec des entreprises ayant besoin de biens de standing pour loger leurs collaborateurs en mobilité professionnelle.

Pour enrichir son offre et répondre à ces besoins spécifiques, Lodgis travaille avec des partenaires experts du haut de gamme à Paris et en région (gestionnaires, prescripteurs, conciergeries, etc.). Avec le rachat de DS Real Estate, Lodgis franchit un cap et confirme son implantation sur le marché de la location meublée traditionnelle haut de gamme.

Lodgis veut développer le parc de biens de standing à Paris

L’objectif est double : développer le parc de biens de standing Lodgis à Paris et en région, en intégrant le parc de DS Real Estate et en valorisant une partie du parc existant de Lodgis éligible au statut haut de gamme ; offrir une expérience client premium à la nouvelle clientèle haut de gamme.

“Nous misons sur l’acquisition de DS Real Estate et le savoir-faire de son gérant Benjamin Siney pour structurer et développer une offre haut de gamme à destination du marché premium à Paris et en région, explique Alexis Alban, directeur général adjoint de Lodgis. Benjamin Siney intègre l’équipe Lodgis pour développer le département Haut de gamme, avec un traitement dédié à cette clientèle, propriétaires et locataires.”

Une même vision du métier et du service

Créé en 2010, DS Real Estate est un acteur spécialisé dans la gestion et la location meublée, avec un parc de 700 biens de standing (dont 100 en gestion locative) à Paris et dans les Hauts-de-Seine.

« En 12 ans, DS Real Estate a développé pour ses clients français et internationaux un haut niveau d’engagement et de service, explique Benjamin Siney, gérant de DS Real Estate. Mais la profession, de plus en plus complexe et réglementée, nécessite d’être aussi à la pointe des outils digitaux pour se développer et maintenir un accompagnement de proximité, alerte et agile. Face à ces nouveaux enjeux, j’ai naturellement choisi de nous rapprocher du leader du marché de la location meublée, Lodgis, agence immobilière digitale native et experte du meublé à Paris et dans les grandes villes françaises. En effet, avec Lodgis, nous partageons la même vision de l’engagement auprès de nos clients propriétaires et locataires. »

Le marché de la location meublée traditionnelle haut de gamme en plein essor

Avec le retour en force de la mobilité professionnelle, le marché de la location meublée traditionnelle haut de gamme se développe rapidement. En 2022, 50 % des locataires Lodgis à Paris étaient des professionnels en mobilité. Globalement en région, les professionnels en mobilité étaient les plus nombreux en 2022 (69 % en moyenne en France) : à Lyon, Toulouse, Aix-en-Provence et Montpellier, en moyenne 70 % des locataires louent un bien pour des raisons professionnelles.

De nombreuses entreprises ont donc besoin de pouvoir héberger leurs salariés en mobilité pour quelques mois et se tournent vers la location meublée traditionnelle haut de gamme. A la clé : un niveau d’exigence et de service supérieur, tant au niveau des biens (localisation en centre-ville et/ou quartiers d’affaires, mobilier et équipement premium, services, etc.) et de l’accompagnement des clients (une équipe dédiée et un service premium, accompagnement lors des visites, etc.).

Source : Lodgis