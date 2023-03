États-Unis: les reventes de biens immobiliers repartent à la hausse en février après un an de baisse

Les reventes de logements aux Etats-Unis sont reparties à la hausse en février et ont surpassé les attentes des analystes, après douze mois de baisse continue, selon les données publiées mardi par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Au total, plus de 4,58 millions de maisons et appartements ont changé de propriétaire, en rythme annualisé, soit une hausse de 14,5% par rapport au mois de janvier.

Cela reste cependant inférieur au niveau atteint en février 2022, avec une baisse de 22,6% sur un an.

Mais la tendance est bien supérieure aux attentes des analystes, qui tablaient sur une hausse plus modeste, à 4,16 millions de logements, selon le consensus publié par briefing.com.

« Les acheteurs profitent de la moindre baisse » des taux de prêts immobiliers et « nous assistons par ailleurs à une hausse des ventes dans les zones où les prix baissent et où les emplois se créent« , a souligné le chef économiste de la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR), Lawrence Yun, cité dans le communiqué.

Au niveau national, le prix des logements sont en léger repli sur un an, de 0,2%, une première après 131 mois consécutifs de hausse, la plus longue séquence jamais enregistrée par la fédération.

Le prix médian en février était en effet à 363.000 dollars, contre 363.700 dollars un mois plus tôt.

L’inventaire des logements disponibles à l’achat est resté inchangé d’un mois sur l’autre, en hausse de plus de 15% sur un an, alors que la durée de mise sur le marché s’est légèrement allongée, à 34 jours contre 33 jours en janvier.

Le marché immobilier aux Etats-Unis a connu une période particulièrement faste pendant la pandémie, les taux d’intérêt ayant connu un niveau historiquement bas.

Des taux fixes à 6,60$ sur 30 ans

Mais cela a fait flamber les prix, et réduit le nombre de biens disponibles sur le marché.

Depuis un an, la lutte contre l’inflation — qui suppose un resserrement des conditions monétaires orchestré par la banque centrale américaine (Fed) — a fait grimper les taux d’intérêt.

Ainsi, le taux moyen d’un prêt à taux fixe sur 30 ans — le plus fréquent aux Etats-Unis —, était de 6,60% mi-mars, selon les données publiées du groupe de refinancement immobilier Freddie Mac.

Ce taux est de nouveau en baisse depuis le début du mois, et reste sous la barre des 7,00%, qu’il avait dépassée fin octobre et début novembre. Mais entre juillet 2020 et octobre 2021, il était majoritairement resté sous les 3,00%.