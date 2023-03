Histoire & Patrimoine : La Mairie de Vitré lancent la réhabilitation du Monastère Saint-Nicolas

Le Monastère Saint-Nicolas à Vitré… C’est un bâtiment que les les Vitréens et les Vitréennes que connaissent bien ! Vitré, ville historique médiévale des marches de Bretagne, située au cœur de la campagne de la vallée de Vilaine, entre Rennes et Laval, classée « Ville d’Art et d’Histoire » et « Plus Beaux Détours de France » a la chance de bénéficier d’un centre ancien particulièrement préservé, dont fait partie le Monastère Saint-Nicolas, et d’une forteresse médiévale fondée par les barons de la ville en l’An Mil. P

Pour redonner vie à ce bâtiment historique remarquable, Isabelle Le Callenec, Maire de Vitré, et Arnaud Baudel, Directeur général délégué d’Histoire & Patrimoine, ont donné ensemble le coup d’envoi de la réhabilitation. Objectif ? Le transformer en un ensemble résidentiel de 69 logements, allant du studio au 4 pièces.

« Le monastère Saint-Nicolas est un bâtiment très important pour les Vitréens et sa rénovation est le signe que l’on peut mener une politique audacieuse en termes de logement tout en préservant notre patrimoine et notre histoire. C’est aujourd’hui une seconde vie qui est donnée au lieu et qui permettra de redynamiser l’ensemble du quartier en offrant une mixité sociale et de nouveaux usages. J’ai toute confiance dans l’expertise d’Histoire & Patrimoine pour faire du monastère l’un des futurs écrins de la ville », précise Isabelle Le Callenec, Maire de Vitré.

Redonner vie au patrimoine

La construction du Monastère, installé au cœur du secteur sauvegardé de Vitré, remonte au XVIIe siècle. Son architecture, son histoire et son implantation, ont fait de lui un édifice incontournable du patrimoine vitréen. Afin de lui redonner toute sa splendeur, cette réhabilitation imaginée par Histoire & Patrimoine en accord avec les services de la ville, prévoit la préservation de cet héritage architectural. En effet, il est prévu de conserver de nombreux éléments intérieurs d’origine, tels que des galeries de cloître, une salle de communauté, des escaliers en bois et des circulations en tomettes.

Par ailleurs, le jardin du cloître sera lui aussi restauré en s’inspirant de l’histoire du Monastère, avec la restitution de parterres fleuris et des allées présentes à l’origine. Les trois chapelles présentes sur le jardin seront maintenues et remises en valeur grâce à un embellissement paysager.

Participer au dynamisme local

En outre, la réhabilitation du Monastère Saint-Nicolas s’inscrit dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville dont l’objectif est de participer la revitalisation et la redynamisation des centres de villes moyennes. Une mission dans laquelle s’inscrit pleinement Histoire & Patrimoine.

En effet, le Monastère est inscrit au titre des Monuments Historique. Sa réhabilitation est donc un exemple concret d’un projet de sauvegarde du patrimoine qui s’intègre au développement local et à la politique de logement de la ville.

« L’aboutissement et la réussite de ce projet, c’est d’abord un travail partenarial entre l’AIS 35 – propriétaire, la Ville de Vitré et Histoire & Patrimoine. Un partenariat qui s’est tissé à travers des réflexions initiées il y a bientôt 10 ans. L’AIS 35 ne pouvait plus exercer son activité d’accueil dans ces bâtiments, inscrits au titre des Monuments Historiques, sans des travaux colossaux. La Ville devait veiller au devenir de l’un des plus beaux et remarquables ensemble bâti du territoire, situé au sein de son secteur sauvegardé. Et Histoire & Patrimoine proposait alors ses services pour porter un projet capable de donner une future vie à cet ancien Monastère, tout en respectant ses nombreux éléments et dispositions constructives protégées. L’obtention récente du Permis de Construire montre que nous avons réussi, avec l’aide bien entendu de l’Architecte des Bâtiment de France et de la DRAC, à relever ce défi de taille. A l’heure où la prise de conscience devient réelle, que tout le monde comprend qu’il faut réhabiliter, reconvertir et sauvegarder plutôt que démolir, laisser à l’abandon ou construire, ce projet est un exemple d’opération vertueuse et durable. Ce bâtiment a traversé les siècles et sera paré pour sa nouvelle vie. Le projet développé de concert avec la ville, qui restera propriétaire des plus beaux espaces, permettra aux habitants de s’approprier ces lieux, qu’ils habitent dans ce patrimoine ou qu’ils viennent simplement y passer un moment », conclut Arnaud Baudel, Directeur Général Délégué, Histoire & Patrimoine