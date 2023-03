Immobilier : Investissement-locatif.com acquiert Ever Invest

Le groupe Investissement-locatif.com veut renforcer sa position de leader sur le marché de l’investissement locatif clé en main et fait l’acquisition de la société Ever Invest.

Ce rapprochement devrait créer une nouvelle dynamique dans le secteur de l’investissement locatif clé en main. Il permettra à Investissement-locatif.com d’étendre son expertise en intégrant les compétences et le savoir-faire de la société Ever Invest au sein du groupe.

De son côté, Ever Invest bénéficiera de l’envergure de son partenaire pour explorer de nouvelles opportunités de croissance. Les deux marques continueront à exister et à se développer individuellement, tout en profitant des synergies créées par la collaboration.

Des valeurs communes

« Nous sommes ravis d’accueillir Ever Invest au sein du groupe« , déclare Manuel Ravier, cofondateur et associé d’Investissement-locatif.com. Leurs compétences et leur expertise dans les immeubles et les colivings complètent parfaitement notre offre actuelle et nous permettront de mieux répondre aux besoins de nos clients« .

Les deux entreprises partagent des valeurs communes telles que la qualité et la satisfaction client, ce qui rend cette fusion particulièrement prometteuse. Elle devrait permettre aux clients des deux sociétés d’identifier des projets d’investissement optimisés pour leur profil personnel, tant en termes de type d’investissement (studios, colocations, immeubles, colivings…) qu’en termes de localisation (couverture de l’ensemble du territoire national français).

Développer Investissement-locatif.com et Ever Invest

De son côté, le fondateur d’Ever Invest, Maxime Guérin déclare : « Nous sommes fiers de rejoindre Investissement-locatif.com et de contribuer à son développement. Cette fusion est une belle opportunité pour apporter des solutions encore plus adaptées aux besoins de nos clients investisseurs, notamment en étendant notre activité dans des métropoles rentables où nous n’étions pas présents, comme Bordeaux ou Lyon« .

La fusion des deux entreprises a pris effet lors de la signature de l’accord au début du mois de mars. Les équipes des deux sociétés collaborent déjà pour assurer une transition harmonieuse et efficace vers la nouvelle organisation. Nous sommes impatients de vous faire découvrir les opportunités qui résulteront de ce rapprochement dans les prochains mois.