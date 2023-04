Immobilier Paris : De plus en plus de Parisiens partagent leur résidence principale sur Airbnb

Alors que le coût de la vie continue d’augmenter, de plus en plus de Parisiens se tournent vers Airbnb pour augmenter leurs revenus et faire face à l’augmentation du coût de la vie.

Les résidences principales entières louées occasionnellement représentent une proportion plus importante que jamais des annonces Airbnb à Paris.

Le nombre de résidences principales louées sur Airbnb par des Parisiens a en effet augmenté de 60 % par rapport à 2021*, tandis que le nombre de chambres chez l’habitant louées sur la plateforme a augmenté de 13 %**.

Les Parisiens font face à l’augmentation du coût de la vie …

Airbnb a été créé pendant la grande crise économique de 2008, lorsque trois colocataires ont utilisé l’espace libre de leur maison pour gagner un revenu supplémentaire dont ils avaient bien besoin pour payer leurs charges et dépenses quotidiennes. Quinze ans plus tard, les Parisiens suivent le même chemin pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, qu’il s’agisse de rembourser un prêt immobilier ou de couvrir les dépenses du quotidien. Les Parisiens louent généralement leur logement lorsqu’ils s’absentent ou partagent une pièce qui n’était pas ou plus utilisée. À Paris, près de 20 % des annonces disponibles sur Airbnb étaient des chambres chez l’habitant en 2022.

« Notre travail avec le Gouvernement français et les villes pour faire respecter les règles, nos différentes initiatives pour soutenir les hôtes au quotidien, et les tendances économiques actuelles conduisent davantage de familles parisiennes à partager tout ou partie de leur logement sur Airbnb pour augmenter leurs revenus et faire face à l’augmentation du coût de la vie dans la capitale. Les grands événements à venir d’ici 2024 en région parisienne permettront ainsi au plus grand nombre de bénéficier de nouvelles opportunités économiques : c’est une excellente nouvelle pour les habitants comme pour l’économie du tourisme en France», déclare Emmanuel Marill, directeur d’Airbnb pour la région Europe, Afrique, Moyen-Orient.

… tout comme les Français

Dans toute la France, les hôtes comptent sur les revenus supplémentaires issus du partage de leur logement pour faire face à l’augmentation du coût de la vie. Ainsi, 60 % des hôtes français déclarent que l’une des raisons pour lesquelles ils proposent tout ou partie de leur logement en location sur Airbnb est de les aider à boucler leurs fins de mois, et un hôte sur cinq déclare qu’Airbnb l’aide à limiter l’impact de l’inflation au quotidien.

Plus de 6% d’augmentation du pouvoir d’achat pour les hôtes français en 2022

En 2022, les revenus supplémentaires gagnés sur Airbnb ont même permis aux hôtes français de compenser très largement l’effet de l’inflation. Une nouvelle étude externe réalisée par le cabinet de conseil économique Asterès montre que l’hôte français type a gagné 3 900 euros sur Airbnb en 2022 en partageant son logement sur Airbnb, ce qui se traduit – toutes taxes applicables déduites – par une augmentation nette de plus de 6 % du pouvoir d’achat des hôtes français.

Les avantages sont tangibles pour l’ensemble des hôtes, qu’ils louent tout ou partie de leur logement. Selon Asterès, la location d’une chambre sur Airbnb a ainsi généré un gain de pouvoir d’achat plus important pour les hôtes à revenu modeste et les retraités que pour un hôte médian en 2022. En fait, les hôtes de plus de 60 ans ont bénéficié selon l’étude de la plus forte augmentation de pouvoir d’achat en louant une chambre sur Airbnb l’année dernière.

*Croissance du nombre de résidences principales entières louées sur Airbnb à Paris en 2022 vs 2021 (janvier à décembre 2022 vs janvier à décembre 2021). Données récemment partagées avec les autorités locales de Paris. Conformément à la loi ELAN, Airbnb partage une fois par an – et à la demande des villes éligibles – un ensemble de données sur l’activité des hôtes dans leur ville.

**Croissance du nombre de chambres privées louées sur Airbnb à Paris en 2022 vs 2021 (janvier à décembre 2022 vs janvier à décembre 2021). Données internes d’Airbnb.

Source : Airbnb