Immobilier : Prello acquiert Je Rêve d’une Maison et s’ouvre à la résidence principale

De la résidence secondaire à la résidence principale

Après avoir réalisé deux levées de fonds d’un montant global de 15 millions d’euros entre 2021 et 2022, Prello accélère son développement en France en faisant l’acquisition de la société Je Rêve d’une Maison, dédiée à la chasse immobilière pour la résidence principale.

Cette opération constitue tout à la fois une étape décisive dans l’histoire de Prello et un prolongement naturel de ses activités sur la résidence secondaire qu’elle ouvre au marché de la résidence principale.

Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de démocratiser l’achat immobilier en proposant une approche globale centrée sur l’acquéreur et un accompagnement personnalisé quel que soit le projet.

Je Rêve d’une Maison, la proptech qui démocratise la chasse immobilière

Fondé en 2014, Je Rêve d’une Maison possède un savoir-faire humain adossé à une technologie propriétaire unique (ImmoScan™) qui lui permettent d’identifier le bien idéal pour chacun de ses clients.

Devenir le tiers de confiance de référence au service des acquéreurs immobiliers

Dans un environnement ultra concurrentiel et de plus en plus complexe, le rapprochement des deux marques va ainsi renforcer la présence de Prello sur toute la chaîne de constitution d’un patrimoine immobilier, qu’il s’agisse de résidence principale ou de résidence secondaire.

En outre, Prello va pouvoir s’appuyer sur un nom reconnu bénéficiant d’une réputation de sérieux auprès des acteurs de l’immobilier (agents, courtiers, notaires), d’une excellence d’exécution commerciale et d’une solide technologie.

De son côté, Je Rêve d’une Maison pourra profiter de la mutualisation des expertises, de nouvelles ressources financières ainsi que des compétences de Prello en matière technologique et marketing pour développer une offre de services complète.

Plus globalement, le rapprochement entre les deux sociétés permettra d’accélérer le développement d’une offre globale partout en France (maillage géographique, expertise, forces commerciales, RH) à même de s’imposer comme l’acteur de référence au service des acheteurs immobiliers.

« L’acquisition de Je Rêve d’une Maison scelle notre volonté de proposer une offre globale au service des acquéreurs et de démocratiser l’achat immobilier partout en France, explique Ludovic de Jouvancourt, CEO et cofondateur de Prello. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre ADN et dans la continuité de ce que nous mettons en œuvre depuis notre création : démocratiser l’achat immobilier . »

Sébastien Gal, cofondateur de Prello, ajoute : « L’historique et le savoir-faire de Je Rêve d’une Maison sur le marché immobilier hexagonal vont ouvrir de nouvelles perspectives à Prello. Cette acquisition s’inscrit dans une démarche qui s’appuie sur de nombreuses synergies. Les compétences de Je Rêve d’une Maison sur le marché de la résidence principale et les nôtres, sur la résidence secondaire, vont permettre d’associer nos expertises technologiques et humaines respectives, afin d’adresser le marché immobilier avec une offre complète axée sur l’accessibilité et la qualité de service. »

« Cette opération est une étape clé pour Je Rêve d’une Maison, précise Eric Chatry, cofondateur de Je Rêve d’une Maison. En effet, grâce à cette logique de synergies et de complémentarité, nous nous projetons à long terme dans un projet plus large que celui que nous avions initié à notre lancement. Ce projet à l’ambition forte vise à répondre aux attentes d’accompagnement global des acquéreurs partout en France. Nous nous réjouissons de cette acquisition par Prello avec qui nous partageons la même vision centrée sur l’expérience client.»