Les Plans épargne logement ouverts depuis le 1 er janvier 2023 permettent d’obtenir un prêt immobilier au taux fixe de 3,20 %. Coup de projecteur sur ce produit d’épargne avec Bruno Rouleau, directeur stratégie et porte-parole du courtier AFR Financement, au micro de Christopher Faleyras pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Rappelez-nous ce qu’est le PEL…

Bruno Rouleau : Le Plan épargne logement, créé à la fin des années 1960, est une offre d’épargne couplée au droit à obtenir, à l’issue d’une période d’épargne, un prêt immobilier à taux préférentiel pour financer une acquisition, une construction ou des travaux. Le PEL a été pendant un moment délaissé car, d’une part, les taux d’épargne en vigueur n’intéressaient pas les gens qui préféraient aller vers de l’épargne plus traditionnelle et, d’autre part, depuis une dizaine d’années, les taux d’intérêt des crédits fixes proposés en secteur libre étaient plus intéressants que ceux obtenus à l’issue de la période d’épargne dans le cadre d’un PEL.

Mon Podcast Immo : Justement, depuis le 1er janvier 2023, la rémunération du PEL a doublé pour passer de 1 à 2 %…

Bruno Rouleau : Avec cette augmentation du taux rémunérateur, le taux du prêt passe à 3,20 %, ce qui veut dire que le PEL devient un produit attractif, compte tenu de l’augmentation des taux des crédits immobiliers.

Mon Podcast Immo : Dans le cadre d’un projet d’accession à la propriété, penser au PEL est donc un bon réflexe ?

Bruno Rouleau : C’est un produit auquel il faut toujours penser. D’abord, il donne droit à un prêt à taux fixe défini à l’avance ; ensuite, cela traduit une habitude de constitution d’épargne de précaution – 45 euros minimum par mois, soit 540 euros par an – à laquelle les banques sont très attachées. Cette épargne constitue un apport personnel qui pourra être dopé par une éventuelle rentrée d’argent impromptue. Le montant du prêt, qui est fonction du droit à crédit obtenu et de l’épargne effectuée, peut atteindre 92 000 euros. Enfin, il ne faut pas oublier la possibilité de récupérer les droits à crédit de la part de la famille au sens large. Ce qui permet de gérer les cessions de droits entre les uns et les autres.