Bruno Rouleau (Apic) : « Emprunter pour investir dans l’immobilier malgrè les contraintes du HCSF »

#3 En live du Salon de l’Immobilier, avec Bruno Rouleau président de l’Apic et porte parole du courtier en crédit In&Fi Crédits.

Pas facile, avec le durcissement des contraintes dictées par le HSCF, de décrocher un crédit immobilier pour financer son investissement locatif. Vous vous demandez comment procéder ? Prenez le temps d’écouter les conseils du Bruno Rouleau, président de l’APIC et porte-parole du courtier In & Fi Crédit au micro d’Ariane Artinian au Salon de l’immobilier et de l’investissement de Paris. Et de faire jouer la concurrence entre les banques …