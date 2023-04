Plus qu’une conciergerie, myCézâme, société d’assistance personnelle habitat lancée il y a un an, aide les propriétaires immobiliers dans l’intendance et la maintenance de leurs biens. Entretien avec son directeur Frederico Marques au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo : Présentez-nous myCézâme.?

Frederico Marques : myCézâme a vocation à décharger les propriétaires immobiliers occupants de résidences principales et secondaires, ainsi que de locaux professionnels, de l’intendance globale de leurs biens : gestion sécurisée des clés, entretien, maintenance, travaux – grâce à un carnet d’intervenants – , sécurisation des intérêts sur place.

Mon Podcast Immo : Quel est le profil type des clients qui font appel à vos services ?

Frederico Marques : Il s’agit essentiellement CSP+, propriétaires d’une maison, d’un appartement, d’un local professionnel (professions libérales), qui n’ont pas le temps, pas les compétences ou simplement pas envie de s’occuper de leurs biens.

Mon Podcast Immo : Au départ, vous vérifiez l’état du bien…

Frederico Marques : Effectivement, l’idée est de se baser sur du préventif plutôt que sur du curatif. Nous proposons une gestion prévisionnelle du bien avec un check-up annuel qui permet de vérifier un certain nombre de points, en quelque sorte établir la « bobologie » du bien.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste la gestion sécurisée des clés que vous proposez ?

Frederico Marques : Au départ, nous avions comme cible les résidences secondaires. Mais avec l’expérience et des études de marché, nous nous sommes rendu compte que les résidences principales peuvent avoir également besoin d’une solution en termes de gestion des clés, compte tenu de l’évolution de la société vers un nombre grandissant de familles monoparentales. Pratiquement, en cas de perte de clés, il y a deux possibilités : soit la personne se rend à l’agence, soit c’est le franchisé qui se déplace.

Mon Podcast Immo : Quel est le prix de l’abonnement à myCézâme ?

Frederico Marques : Les tarifs sont décidés par les franchisés en local et vont de 20 à 50 euros par mois en fonction de la zone géographique.

Mon Podcast Immo : Où en êtes-vous de votre développement ?

Frederico Marques : Au départ, il y a tout juste un an, nous souhaitions un développement à la fois soutenu et raisonnable, pour accompagner les franchisés dans ce que nous considérons dans un nouveau métier. Au cours de l’année 2022, nous avons intégré six secteurs en compléments des agences pilotes. Pour fin 2023, nous avons un objectif de 25 à 30 franchisés.

Mon Podcast Immo : Quelles sont les préoccupations des futurs entrepreneurs que vous rencontrez sur ce salon de la franchise ?

Frederico Marques : Nous sommes sollicités par deux grandes catégories de personnes intéressées : celles qui sont issues des métiers de l’immobilier et qui cherchent à diversifier leurs activités pour apporter de la récurrence de revenus, et d’autres tout à fait extérieures à la profession, en recherche de services à la personne.

Concrètement, nous leur proposons un accompagnement avec de la formation initiale et continue, des outils comme le CRM, l’intranet, et une proximité avec l’équipe de myCézâme. Et, pour nous, le meilleur candidat à la franchise est un autochtone.

Mon Podcast Immo : Qu’elle est la mise de départ pour devenir franchisé myCézâme ?

Frederico Marques : Le droit d’entrée varie en fonction des secteurs, entre 30 000 et 50 000 euros. La redevance est de 6 % et la participation publicitaire de 1 %.

