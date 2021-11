Nexity rend hommage en image aux gardien(ne)s d’immeuble

Présents auprès de nos résidents pour assurer leur bien-être et leur sécurité, nos gardien(ne)s, employé(e)s d’immeubles sont de véritables acteurs du lien social. C’est pourquoi nous avons choisi de les mettre à l’honneur durant ce mois de novembre.

Durant tout le mois de novembre Nexity met à l’honneur les gardien(ne)s, concierges et employé(e)s d’immeuble avec une campagne d’affichage dans ses agences et sur les réseaux sociaux.

Si elle a été reconnue parmi les métiers de la 2e ligne pour avoir assuré une continuité de service durant la crise sanitaire, la profession d’employé d’immeuble demeure peu valorisée.

Pourtant, au-delà des missions de gardiennage et d’entretien, l’employé(e) d’immeuble veille à maintenir de bonnes relations entre les résidents au sein d’un immeuble. Chaque jour, il(elle) rend de nombreux services : il(elle) facilite la communication avec les habitants, garantit le bon fonctionnement du collectif, permet aussi le maintien du lien social pour les plus âgés.

Sécurité, tranquillité, propreté et entretien courant…

L’employé(e) d’immeuble a également la mission d’accueillir les locataires à leur arrivée, les renseigne et s’assure au quotidien de leur confort dans la résidence sur tous les sujets du quotidien : la sécurité, la tranquillité, la propreté et l’entretien courant. En complément, leur rôle est d’aider les nouveaux arrivants à se sentir bien dans leur environnement de vie en leur donnant toutes les règles de bon usage à respecter : règlement intérieur, collecte des déchets et encombrants ou encore l’utilisation des espaces communs.

Portraits et témoignages

Dans la continuité du lancement de sa raison d’être « La vie ensemble », Nexity met en avant la profession d’employés d’immeubles à travers une série de portraits témoignages qui seront installés en vitrines de ses agences et diffusés sur les réseaux sociaux.

« Présents auprès de nos résidents pour assurer leur bien-être et leur sécurité, nos gardien(ne)s, employé(e)s d’immeubles sont de véritables acteurs du lien social. C’est pourquoi nous avons choisi de les mettre à l’honneur durant ce mois de novembre », explique Karine Olivier, Directrice générale du pôle services aux particuliers.