Immobilier Chermont-Ferrand : Claire de La Forge ouvre la 1ère agence L’Adresse en Auvergne

C’est au cœur de la préfecture du Puy-de-Dôme, entre le Jardin Lecoq et la Halle aux blés, futur écrin du Fond Régional d’Art Contemporain, que Claire de La Forge a choisi d’installer son agence. Un quartier auquel elle est attachée, pour y avoir vécu en famille, à proximité des écoles et lycées, du conservatoire Emmanuel-Chabrier, mais aussi des commerces et de la Place de Jaude.

Clermontoise depuis ses premiers pas, Claire de La Forge connaît très bien l’agglomération. En ouvrant l’agence immobilière l’Adresse Clermont-Ferrand, elle a à cœur de partager son amour de la ville noire et de ses alentours. Le goût du challenge, le réseau de relations qu’elle a tissé à titre personnel et professionnel ainsi que la formation approfondie qu’elle a reçue auprès du réseau l’Adresse sont autant d’atouts sur lesquels Claire peut compter pour réussir.

« En devenant sociétaire du réseau l’Adresse, j’ai rapidement fait de belles rencontres professionnelles et j’ai reçu le soutien d’autres agences aux différents stades de mon intégration. L’équipe d’animation du réseau m’a quant à elle apporté une formation de grande qualité, un accompagnement sur-mesure, sans oublier un kit d’ouverture allant de l’enseigne au mobilier en passant par un pack web et documents administratifs. Je me félicite de rejoindre ce réseau efficace et sympathique », se réjouit Claire de La Forge.

Un service client exemplaire

Ce qui caractérise Claire c’est son envie de développer une expérience client nouvelle et d’exercer ce métier en étant tourné vers l’humain : « Avec l’Adresse, je souhaite offrir à mes clients l’expérience dont j’ai toujours rêvé dans mes projets immobiliers : les rappeler dans les 24h, parler vrai, être à l’écoute de leurs attentes, leur donner dès le départ une vision claire des étapes de la vente, estimer ensemble la valeur de leur bien à partir d’une étude de marché… Je veux tisser de vraies relations de confiance au sein de l’Adresse Clermont-Ferrand ».

Une façade classée

Le recrutement est à l’image de cette vision qui fait la part belle à l’esprit de service : « Je ferai en sorte que mes collaborateurs s’épanouissent dans leur vie professionnelle, en équilibre avec leur vie privée, et qu’ils tissent une relation de qualité avec chacun de nos clients, pour faciliter les transitions de vie que représentent un mouvement immobilier. Investisseurs et locataires ne seront pas en reste », conclut Claire de La Forge.

Et pour insuffler cet esprit de famille qui lui est cher, Claire de La Forge offrira un café, un thé ou un rafraîchissement aux personnes qui pousseront la porte de son agence installée dans l’ancienne pharmacie de Mr Bargoin dont la façade est classée.