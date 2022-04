Immobilier Saint-Herblain (44) : Anthony Chrétien ouvre une nouvelle agence L’Adresse

L’Adresse annonce l’ouverture d’une nouvelle agence à Saint-Herblain et confirme ainsi son développement en périphérie de Nantes

L’ouverture par l’Adresse de cette nouvelle agence vient renforcer le maillage de la coopérative immobilière en Pays-de-la-Loire. L’Adresse est déjà bien implantée avec 56 agences immobilières dans la région.

« Nous sommes fiers d’appartenir au réseau l’Adresse depuis deux ans, et d’aller plus loin avec l’ouverture de cette nouvelle agence à Saint-Herblain, déclare Anthony Chrétien, sociétaire de l’Adresse Saint-Herblain. Nous nous retrouvons totalement dans les valeurs véhiculées par le réseau, à savoir le professionnalisme mais aussi et surtout l’humanisme. Cette dernière est d’ailleurs régulièrement illustrée par les opérations nationales mises en place par la Fondation l’Adresse comme Octobre Rose ou l’Unapecle ».

Il poursuit, sur le choix d’ouvrir une agence l’Adresse à Saint-Herblain. « Nous avons choisi d’ouvrir à Saint-Herblain car c’est un secteur dynamique et en pleine évolution, mais également car il est très complémentaire avec la ville d’Orvault où se trouve notre première agence ».