Immobilier Pacy-sur-Eure : Aurélie Blanchard ouvre une 2e agence Stéphane Plaza Immobilier

Créé au printemps 2015, le réseau Stéphane Plaza immobilier poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle agence à Pacy-sur-Eure. Aurélie Blanchard, directrice d’agence Stéphane Plaza Immobilier de Vernon, ouvre sa 2e agence afin de poursuivre sa croissance et devenir un acteur incontournable dans son secteur.

Une agence Stéphane Plaza Immobilier à Vernon en 2018

Originaire de Vernon, Aurélie Blanchard a débuté sa carrière dans le milieu de la banque et des assurances où elle y occupera plusieurs fonctions : conseiller clientèle, Directrice d’agence adjointe, Coach à la Direction des ventes etc. Entrepreneuse dans l’âme et avec une volonté de relever des nouveaux défis, elle reprend ses études à 42 ans pour ouvrir et diriger sa 1ère agence Stéphane Plaza Immobilier à Vernon en 2018. Aujourd’hui, avec sa 2e ouverture d’agence Stéphane Plaza Immobilier à Pacy-sur-Eure, son ambition est de constituer une équipe de 4 à 5 collaborateurs afin de conduire ses deux agences à être leader sur son marché.

Ecoute, bienveillance, empathie et parler vrai : des valeurs qui résonnent en Aurélie Blanchard

Les valeurs véhiculées par Stéphane Plaza immobilier telles que l’écoute, la bienveillance, l’empathie et le parler vrai sont autant de raisons pour lesquelles elle se lance dans l’aventure. La construction d’une relation humaine forte et transparente est un véritable atout dans l’accompagnement de la réalisation d’un projet de vie.

L’agence Stéphane Plaza Immobilier de Pacy-sur-Eure propose comme celle de Vernon : la recherche de biens personnalisés, estimations, transaction achat/vente, locations et gestion locative. Aurélie Blanchard souhaite travailler main dans la main avec ses clients dans l’idée de co-construire leur projet de vie ensemble, avec tout le savoir être et le savoir-faire du groupe Stéphane Plaza Immobilier et de ses équipes en locales