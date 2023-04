Immobilier : La FTI, Linkcity et la Place de l’immobilier créent le 1er Observatoire des bureaux en France

Quantifier régulièrement le parc de bureaux français et notamment les immeubles vides et obsolètes, tel sera l’objectif de cet Observatoire.

La Foncière de Transformation Immobilière (filiale du groupe Action Logement), Linkcity (filiale de Bouygues Construction) et La Place de l’Immobilier s’associent pour créer le 1er Observatoire des Bureaux en France. L’objectif de ce consortium est de quantifier régulièrement le parc de bureaux français et notamment les immeubles vides et obsolètes.

Blaise Heurteux, Cofondateur Associé de la Place de l’Immobilier : « Face aux enjeux actuels environnementaux et climatiques, l‘adéquation de l’offre immobilière aux besoins des entreprises est un enjeu stratégique. Nous sommes heureux de nous atteler, avec des grands pros de l’immobilier, à cet ambitieux projet visant à mieux connaître le parc de bureau, suivre son évolution et anticiper les tendances à venir. »

Renforcer la connaissance du parc de bureaux français

Quelle est la taille de ce parc de bureaux en France ? Quel est son état ? Comment accompagner le souhait de la sphère publique de transformer des bureaux obsolètes ? La constitution de ce consortium vise à apporter des réponses concrètes à ces questions et à renforcer la connaissance du parc de bureaux français.

La Foncière de Transformation Immobilière, Linkcity et La Place de l’immobilier apportent chacun leurs expertises complémentaires avec pour objectifs de mieux connaître le parc de bureaux, fiabiliser les données disponibles et identifier plus efficacement les opportunités de transformations de bureaux en logements.

Et accélérer la mutation des actifs obsolètes

Dans un contexte marqué par une évolution structurelle et de nouveaux usages, le marché des bureaux concentre une attention forte des acteurs privés et publics désireux de trouver des solutions au besoin de logements et d’adapter le parc de bureaux à l’évolution des usages.

Katelle Le Guillou, Directrice Générale de la Foncière de Transformation Immobilière : « Je suis ravie de la création de ce 1er Observatoire des Bureaux en France. Né d’une volonté commune, cet observatoire se veut être à la fois un inventaire des immeubles de bureau en France et un « think tank » des évolutions sur les mutations d’usage. »

Laurent Warnier, Directeur Développement Relations Grands Comptes de Linkcity : « En tant qu’acteur engagé dans l’immobilier au service du développement économique et urbain des territoires, et convaincu par les enjeux liés à la data immobilière, nous avons très rapidement adhéré au projet de création de cet Observatoire ! Nous sommes persuadés de l’apport stratégique de l’Observatoire mais également de son utilité opérationnelle permettant l’accélération des mutations des actifs obsolètes. »