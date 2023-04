Avoir carte blanche

Une bande de copains

Trois conseils pour ceux qui veulent devenir agent immobilier Ne faites pas semblant d’aimer les gens. Discutez, partagez, prenez du temps avec les clients, sinon ne faites pas ce métier. La méthode, vous allez l’acquérir, mais si vous n’avez pas cette envie d’échanger, il y a un moment où le vernis va craquer. Soyez aligné avec l’entreprise pour laquelle vous travaillez. Avant d’intégrer une agence immobilière, considérez sa politique commerciale et sa politique RH. De quelle manière se comporte-t-on avec les clients ? Comment les collaborateurs sont-ils traités ? Écoutez ce que vous dit le directeur de l’agence. Si nécessaire, allez prendre un café avec un des commerciaux et posez-lui des questions. Demandez-vous si vous avez le sens du service client. En tant qu’agent immobilier, il faut savoir présenter un bien, certes, mais ce n’est pas l’essentiel. Soyez là pour vos clients, c’est votre accompagnement qui fera la différence et sera source, par la suite, de recommandations.

Par Sophie Herber

« Ma fille a coutume de dire que j’ai eu 1000 vies, ce n’est pas faux. Steward, chef de cabine puis instructeur au sein de plusieurs compagnies aériennes, chef d’exploitation chez un grossiste dans le domaine pharmaceutique, réceptionniste de nuit, responsable d’une brasserie… Finalement, en 2000 et à presque 40 ans, je suis à la recherche d’un emploi. Je ne trouve pas. Un ami me propose d’intégrer son agence immobilière,l’immobilier ne m’attire pas du tout. J’y vais quand même, mais ce n’est pas une expérience des plus épanouissante. Je n’ai pas l’âme d’un commercial. Je suis une personne assez réservée, le contact avec l’autre dans le cadre d’une transaction, ce n’est pas mon truc. Je décide alors de faire un bilan de compétences et il en ressort que j’ai des aptitudes pour les métiers de la vente. Stupéfaction ! Pour être honnête, je n’y crois pas et continue ma recherche d’emploi, je ne trouve toujours pas. Je me tourne vers des postes de commerciaux sans plus de succès. Faute de mieux, en 2001, je rachète une agence immobilière. À l’époque, évidemment, mon expérience dans l’immobilier est très limitée. Dans l’agence que je rachète, il y a déjà deux commerciaux : l’un a débuté chez Laforêt, l’autre chez Orpi. Tous deux ont gardé leurs manuels de formation, je leur emprunte et me forme avec. Quand mes commerciaux comprennent que le nouveau directeur d’agence ne connaît rien à l’immobilier, ils ont un grand moment de panique !Mon parcours dans l’immobilier prend un véritable tournant en 2008. Je suis recruté par Xavier Lesage, le propriétaire de Réunion direct. Il a une agence immobilière dans le sud de l’île et souhaite en ouvrir une deuxième dans le nord. Il m’en confie les rênes et me donne carte blanche. En l’espace de cinq ans, le chiffre d’affaires passe de 0 à 500 000 euros. Je suis seul aux commandes, mes actions portent leurs fruits, l’ambiance est bonne, l’équipe se développe et, naturellement, le chiffre d’affaires augmente. À côté de mon activité, j’ai aussi une famille et, en 2011, mon fils aîné veut suivre une formation dans une école privée à Lyon, j’ai besoin d’une rémunération plus importante pour payer ses études. Je quitte donc Réunion direct pour des postes plus lucratifs.Trois ans plus tard, en 2014, mes anciens collègues de Réunion direct viennent me voir. Leur agence va fermer, ils veulent que je la reprenne sauf que je n’ai aucune envie d’être chef d’entreprise ! Numéro deux, c’est bien, on est derrière, on travaille sans être exposé, il y a quelqu’un devant qui prend les décisions et les coups le cas échéant. Après mûre réflexion, j’accepte et mets tout le monde dans le capital, 12 personnes au total : 10 commerciaux, une assistante et moi. L’ équipe immobilière Réunio n, c’est le nom de notre agence est née ainsi, d’un groupe de copains qui était sur le bord de la route et qui, un beau jour, a monté un business pour vivre et payer les factures. Cette petite agence indépendante a été créé par une poignée de personnes qui ne sont même pas des cadors : on ne fait pas d’exclusivité, on réalise deux à trois rendez-vous avant de prendre un mandat, etc. On aurait dû se planter mille fois et,pourtant, neuf ans plus tard, nous sommes toujours là ! Notre chiffre d’affaires est passé de 100 000 à 200 000 puis 500 000 euros et jusqu’à 1,3 million la dernière année. Le fruit de notre travail, c’est avoir été lauréat aussi à plusieurs reprises du Palmares de l’Immobilier . Je ne fixe pas d’objectifs à mes commerciaux, chacun travaille là où il habite et je ne mets pas deux personnes sur la même zone. Je ne publie pas d’annonces de recrutement, je n’ai pas de plan de développement, je ne veux pas grossir, car plus on est nombreux, plus il y a de caractères et plus c’est difficile. L’équilibre à conserver au sein d’une équipe de 10 commerciaux, c’est fragile. Malgré tout, cette année, mes trois plus jeunes commerciaux vont nous quitter pour créer leur propre agence. Je les vois partir avec un pincement au cœur, bien sûr, mais je respecte leur choix. Je suis moi- même parti souvent des entreprises où j’étais pour mieux me réaliser. Une fois de plus, je vais m’adapter et avancer avec le reste de mon équipe. »