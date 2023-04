Immobilier : Balcon, terrasse…, des critères qui font exploser le prix du m² d’un appartement

De Nice à Paris en passant par Nantes, Bordeaux Strasbourg et Montpellier, quel impact a un extérieur sur la valeur d’un appartement de 3 pièces en centre-ville ?

Bien’ici révèle l’impact réel de la présence d’un balcon ou d’une terrasse sur les prix des appartements de 3 pièces en centre-ville.

Différence de prix* pour un T3 avec balcon

« Les balcons et terrasse sont de vrais points forts pour un appartement et les acheteurs les valorisent ! Outre le confort que procure l’extérieur ils agissent aussi comme un préservateur de valeur du bien. A retenir dans ces temps de rééquilibrage du marché et d’orientation des prix à la baisse !« , Philippe de Ligniville, DGA de Bien’ici.

*Prix affiché dans les annonces sur Bien’ici.com entre 2022 et 2023.

Source : Bien'ici