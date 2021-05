Immobilier Centre-ville : Balcon, terrasse, jardin, les critères qui valent de l’or

Si la crise du Covid a rééquilibré le marché en faveur du rural, elle a aussi fait grimper la cote des extérieurs en centre-ville. Le Groupe Mercure fait le point sur la demande des biens pourvus de balcon, terrasse et jardin.

Un extérieur en centre-ville, un luxe précieux

La succession des confinements a accentué l’importance d’avoir un extérieur chez soi. Ce critère devient aujourd’hui déterminant pour ceux qui ne sont pas décidés à fuir les centre-ville. Poussée par la crise sanitaire, cette tendance est amplifiée par la rareté des biens dotés d’extérieurs dans les centres urbains. En ville, en posséder un est un luxe.

Même si plusieurs indicateurs comme la superficie, l’orientation, la présence ou non de vis-à-vis, l’étage font varier la plus-value apportée au bien par l’espace extérieur, à Paris, où les prix restent très élevés, un balcon ou une terrasse peut renchérir le prix d’un appartement de 75 000 euros.

« L’emplacement demeure le critère déterminant et le restera mais dans toutes les villes où nous sommes présents, l’espace extérieur, parce qu’il est rare et précieux devient le bonus qui donne de la lumière et crée de la respiration au cœur des villes. », précise Olivier Chabot, directeur général du Groupe Mercure.

Paris 16 ème : Une maison de charme vendu en quelques jours

A Paris, le Groupe Mercure a ainsi vendu en quelques jours cette maison de charme nichée dans un ensemble de petites rues et voies privées bordées de maisons avec jardin à proximité du boulevard Exelmans dans le 16ème arrondissement. Elle jouit sur ses deux côtés d’une petite cour-jardin d’environ 22 m2, arborée et fermée par une grille.

Paris, Boulevard Exelmans – © Espace & Image pour Groupe Mercure

Paris 5ème : 12 millions pour un hôtel particulier avec patios, terrasse et vue sur Notre Dame

Toujours à Paris, dans le 5ème arrondissement, il faudra compter 12 000 000 € pour s’offrir ce magnifique hôtel particulier de 625 m² entre le boulevard Saint Germain et les quais de Seine. Il dispose de deux patios et d’une terrasse avec une vue magnifique sur Notre-Dame.

Paris, Boulevard Saint Germain – © Espace & Image pour Groupe MercureBor

Bordeaux : 232 mètres carrés dans un hôtel particulier avec terrasse 1 660 000 €

Bordeaux, le Groupe Mercure propose à la vente un magnifique appartement de 232 m² situé dans un prestigieux hôtel particulier du XVIIIeme et doté d’une terrasse pour un montant de 1 660 000 €.

Bordeaux – © Espace & Image pour Groupe Mercure

Immobilier Lyon : Villa sur le toit avec terrasse et jaccuzzi cherche preneur à 2 340 000 euros

A Lyon sur la colline de Fourvière il faudra dépenser 2 340 000€ pour cette villa sur le toit de 206 m², offrant une vue magnifique, une terrasse de 58 m² et un jacuzzi.

Lyon, colline de Fourvière – © Espace & Image pour Groupe Mercure

Nantes : Penthouse avec 3 terrasses vendu 1 590 000 euros

A Nantes, ce magnifique penthouse de 167 m² et ses trois terrasses dont une de 35 m² au cœur du quartier Dobréea reçu une offre acceptée par les vendeurs en seulement deux semaines. Il était à la vente au prix de 1 590 000€.

Nantes, quartier Dobréea – © Espace & Image pour Groupe Mercure